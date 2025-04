Rodrygo, en picado al banquillo y al mercado

Rodrygo Goes se ha vuelto intrascendente para el juego del Real Madrid. El brasileño atraviesa una crisis de fútbol y de goles en pleno debate de si el equipo debe jugar con dos o tres delanteros. A esto se une esa rivalidad entre Mbappé y Vinicius por liderar el ataque de la que Rodrygo no ha sabido aprovecharse para brillar con luz propia. Entre que sobra un delantero y que en el club no se olvidan de que amenazó con irse por no sentirse valorado, su futuro puede estar en el aire si llega una de esas ofertas irrechazables, y ‘novias’ no le faltan.

Señalado en la final

Rodrygo es un jugador de seda, diferencial, pero poco competitivo. Cuando su fútbol fluye se para el tiempo. Lo demostró en un mes de enero primoroso, en el que eclipsó a sus dos compañeros de línea con sus jugadas verticales, regates 'filigraneros' y goles salvadores, siete en ocho partidos. Pero aquella llama se apagó en febrero para convertirse en un jugador gris y trivial para el juego atacante de su equipo.

El brasileño ha marcado un gol en 22 partidos con actuaciones vulgares. Solo la confianza que Ancelotti tiene depositada en él le ha permitido mantenerse en la titularidad. Su compromiso con el equipo hace que se desgaste más sin que con balón, aunque defender tampoco sea su fuerte. El italiano es un entrenador paciente, pero en La Cartuja lo señaló. Decidió dejarlo en el banquillo tras el descanso por su nula aportación ofensiva para poner a Mbappé.

La estadística le condena

Llueve sobre mojado con el brasileño. La estadística solo confirma su escasa aportación a un equipo que ofensivamente tiene problemas para marcar. Vinicius está cumpliendo con su cuota y Mbappé también. Además, el francés tiene coartada a su bajón en los últimos partidos. Perdió la cabeza en Vitoria con un plantillazo alevoso a Blanco y vio tarjeta roja, y al siguiente partido se lesionó contra el Arsenal. Dos partidos de baja para volver y marcar en la final de Copa cumpliendo con su cuota de goleador.

Desde el último gol de Rodrygo ha pasado mes y medio, doce partidos con una media de un disparo a puerta por partido, cinco entre palos y siete fuera, 13 en total. En ese mismo tiempo, Mbappé ha marcado 6 goles con 31 disparos a puerta, 17 entre palos y 14 fuera; mientras que Vinicius ha logrado 3 goles en 37 disparos, 18 a puerta y 19 fuera. Son datos que descubren la intrascendencia de Rodrygo para el ataque blanco y que decantan la balanza en su contra si Ancelotti decide jugar con dos delanteros para equilibrar al equipo.