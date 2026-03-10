Rodrygo, operado con éxito, podría estar un año de baja

El Real Madrid confirmó este martes que Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió a comienzos de marzo. El delantero brasileño fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha en una intervención realizada por el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los servicios médicos del club blanco.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el futbolista iniciará en los próximos días el proceso de rehabilitación. Según las previsiones médicas, el tiempo de recuperación oscilará entre los diez meses y un año, lo que implica que Rodrygo se perderá el resto de la presente temporada y buena parte de la próxima.

El atacante cayó lesionado el pasado 2 de marzo durante el encuentro frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. En una acción ofensiva en la que trataba de encarar a su marcador, su rodilla derecha realizó un gesto antinatural que le obligó a abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor. Las pruebas posteriores confirmaron la doble lesión de ligamento y menisco.

El incidente llegó en un momento especialmente delicado para el brasileño, que precisamente reaparecía aquel día después de superar una tendinosis en el isquiotibial de la misma pierna y de cumplir una sanción en la Liga de Campeones tras su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Rodrygo comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación", escribió el Madrid en su web. El objetivo ahora será que Rodrygo pueda completar todas las fases de rehabilitación sin contratiempos antes de regresar a los terrenos de juego.

Rodrygo, ante el Benfica / JOSE SENA GOULAO / EFE

El especialista encargado de la operación, Manuel Leyes, cuenta con una amplia experiencia en este tipo de cirugías y ya ha tratado anteriormente a varios jugadores del Real Madrid en lesiones de rodilla de gravedad similar.

La larga recuperación también tendrá consecuencias a nivel internacional: el brasileño no podrá disputar el Mundial de 2026 con su selección. Mientras tanto, el club y el cuerpo médico centran sus esfuerzos en garantizar una recuperación completa que permita al atacante volver a su mejor nivel cuando reciba el alta competitiva.