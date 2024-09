Rodrygo: "Todo el mundo conoce mi indignación"

Rodrygo confirmó su descontento. El delantero brasileño ha sido relegado a un segundo plano mediático en el Real Madrid tras la llegada de Kylian Mbappé y la irrupción de Bellingham. No está contento con su situación actual y en las últimas semanas ya dejó algún mensaje a través de las redes sociales mostrando su malestar. En una entrevista a ESPN, lo confirmó. "Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente mandaba mensajes", afirmó Rodrygo.

Su enfado con el Balón de Oro

Sigue el 'caso Rodrygo'. El futbolista del Real Madrid ha sido protagonista de varias polémicas durante el año. La onda expansiva de todo esto ha empezado a desestabilizar un vestuario que, como en todos los grandes clubes, es una concentración de estrellas y 'egos'. Con la llegada de Mbappé, muchos situaban a Rodrygo fuera del Real Madrid, e incluso a escala de imagen ha sido relegado a la sombra del frente de ataque (pese a ser titular).

La realidad es que Rodrygo está molesto y ahora ha alzado la voz. Quedar fuera de la lista de nominados por el Balón de Oro no le gustó nada al brasileño y reaccionó rápidamente de forma pública. El jugador del Real Madrid compartió hace unos días en sus redes una foto resumen de todo lo que logró la pasada temporada. En la publicación se ve al brasileño levantando la Champions, LaLiga y la Supercopa de España, y algunas imágenes del jugador siendo determinante. Y es que Rodrygo cree que no se le valora lo suficiente y parece ser que ha pasado a un segundo plano.

"Hice una publicación un tanto burlona", afirmó a 'ESPN'. "Ahora no hay mucho que decir... Estaba molesto, creo que me lo merecía", afirmó. "No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas", lamentó.

El 'comodín' de Ancelotti

Rodrygo sigue siendo determinante para Carlo Ancelotti a nivel deportivo. Ha disputado tres partidos de titular, anotando un gol y dando una asistencia. Su polivalencia en el campo le asegura muchos minutos como titular. Puede jugar de '9', por la derecha, por la izquierda o incluso de enganche.

Sin embargo, esa versatilidad tiene un poco molesto al atacante brasileño: "A menudo, solo estoy llenando espacios", señaló Rodrygo. "¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo".

Rodrygo afirmó que es un 'jugador recurso' para Ancelotti, una especie de comodín capaz de ayudar al equipo cuando sea necesario. Sin embargo, quiere que su rendimiento se vea reflejado de forma mediática. Tras el partido con Brasil, en la que la 'canarinha' venció por 1-0 a Ecuador con gol precisamente de Rodrygo dijo que: "Sé de mi calidad y hasta dónde puedo llegar". No quiere desmerecer a nadie, pero no entiende su ausencia en el Balón de Oro.