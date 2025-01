Rodrygo se moja sobre una posible salida de Vinicius a Arabia Saudí

El brasileño Rodrygo Goes aseguró que ve "muy centrado en el Real Madrid" a su amigo Vinícius Junior y piensa que desea seguir "muchos años", descartando el interés con una posible oferta multimillonaria de Arabia Saudí.

"Le veo muy bien, muy centrado en el Real Madrid. Es una cosa personal y no le puedo dar ningún consejo, no sé qué está pasando. A mí sólo me interesa el Vini del Real Madrid y el único consejo que puedo darle es que siga marcando goles con esta camiseta", aseguró en la zona mixta del estadio Roudourou de Gingamp .

Rodrygo confesó que Vinícius no ha hablado en el vestuario sobre el interés del fútbol árabe con una propuesta muy superior a su ficha en el Real Madrid.

"De verdad que no sé lo que está pasando porque Vini no habla sobre eso y está muy centrado en el Real Madrid, en seguir marcando con esta camiseta muchos goles. Creo que no piensa mucho en eso y su foco está en el Real Madrid. Yo veo que él y que todos quieren estar muchos años aquí", sentenció.