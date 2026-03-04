Rodrygo: una lesión que puede dejar un agujero de más de 100 ‘kilos’ en el Real Madrid

Rodrygo iba a dejar el Real Madrid este próximo verano. Había tomado unilateralmente la decisión, aunque coincidía con los deseos de Florentino Pérez, que es el único que dicta las directrices deportivas del club.

El futbolista brasileño, que ya intentó sin éxito cambiar de aires tras el Mundial de Clubes en Estados Unidos del año pasado, aprendió de los errores cometidos. Entonces, se puso en manos de varios agentes que ofrecieron simultáneamente, como si fuera una subasta, sus servicios a diferentes clubes. La táctica fue un fiasco.

Como explicó SPORT en enero, Rodrygo y su padre tenían conversaciones avanzadas para unir su destino a uno de los grandes representantes de la escena internacional. Novias, en este sentido, no le faltaban. La idea era asociarse a un representante que les asegurara una generosa prima a la hora de firmar con él y que le abriera las puertas a los grandes clubes de la Premier League, que era su destino más probable.

El PSG, por su parte, estaba casi descartado, porque Luis Enrique tiene su posición bien cubierta y existe una relación institucional muy tensa entre ambos clubes desde que Mbappé se fue al Madrid con la carta de libertad bajo el brazo.

Rodrygo se pierde el Mundial: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo / SPORT

El plan de Rodrygo era irse al Mundial y lavar su imagen deportiva con Carlo Ancelotti, un técnico que sí confía plenamente en él. En este sentido, había, una vez más, coincidencia de intereses con el Real Madrid, que estaba convencido de que el brasileño podría revalorizar su cotización, que había bajado hasta los 60 millones de euros. Este curso solo había marcado tres goles en 27 encuentros.

En el verano de 2025, Florentino lo tasó en 100 millones de euros y se mostró irreductible a lo largo de toda la ventana veraniega. Se negó a negociar cualquier tipo de rebaja. La intención presidencial era ahora poder ingresar, como mínimo, esta misma cantidad en concepto de traspaso e, incluso, poder incluir algún bono de fácil cumplimiento. El futbolista era consciente de ello.

Obligados a reforzarse como sea

Con la venta de Rodrygo, el conjunto merengue esperaba capitalizarse para acometer los fichajes necesarios para fortalecer una plantilla mal diseñada, que hace aguas y a la que, desde enero, se le han escapado dos títulos y se le ha complicado muchísimo la Liga tras dos derrotas seguidas.

Los 185 millones invertidos esta temporada no han servido para enderezar el rumbo del equipo, que en la temporada anterior ya sucumbió en todos los frentes, con el Barça ganándole tres pulsos directos. El Madrid tiene que acudir, de nuevo, al mercado para cerrar, como mínimo, dos futbolistas de jerarquía: uno en el eje de la defensa y otro en el medio del campo, tras la negativa de Florentino en los últimos años de buscarle sustitutos a Toni Kroos y, luego, a Luka Modric.

Toda esta hoja de ruta, sin embargo, quedó rasgada este martes, cuando el Real Madrid confirmó que el delantero paulista se había roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha en el naufragio contra el Getafe en el Bernabéu (0-1), en un partido en el que Rodrygo regresó tras un mes de baja por una tendinitis. Un auténtico mazazo.

Esta lesión de larga duración impedirá al futbolista jugar la recta final de la temporada y le obligará a perderse el Mundial 2026 con la Seleção, donde tenía reservado un papel de solista al lado de Raphinha y de su compañero de equipo Vinícius Júnior. Ahora, todo apunta a que Neymar Jr. le sustituirá. Con el protocolo que está aplicándose a este tipo de lesiones, es muy probable que Rodrygo no vuelva a jugar hasta principios de 2027.

En la práctica, significa que la posibilidad de que Rodrygo cambie de aires se pospone hasta la ventana veraniega de 2027, cuando solo faltará un año para que expire su contrato actual. El escenario será entonces muy diferente al que tanto él como el Madrid proyectaban para el próximo mes de julio y agosto. Florentino se verá obligado en los próximos meses a buscar otras ventas.