A Rodrygo se le acumulan las malas noticias

Rodrygo está jugando con fuego... y puede acabar quemándose. Carlo Ancelotti, que sufrió sus desplantes en la recta final de la última temporada en el Real Madrid, tomó buena nota de su falta de profesionalidad y ahora empieza a tomar cartas en el asunto como seleccionador brasileño.

Su no convocatoria en esta fecha FIFA, donde tampoco están Vinícius Jr. y Éder Militão, pero sí el blaugrana Raphinha, fue interpretada, de forma correcta, como un favor de Carletto hacia su antiguo club. Le otorgó descanso para evitar un desgaste innecesario porque Brasil ya está clasificada para la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, el técnico italiano aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al delantero paulista, al igual que hizo con Neymar Jr. "Un criterio que consideramos mucho es el aspecto físico: el jugador tiene que estar al 100 % de su condición, porque la competencia en cualquier posición es muy grande", dijo. "No hablé con ellos; si quieren, pueden llamarme, los dos tienen mi número de teléfono", añadió jocosamente.

Los grandes triunfadores del último partido de Brasil ante Chile (3-0), en la despedida de Maracaná en las eliminatorias sudamericanas, fueron precisamente Estevão y su sustituto Luiz Henrique, el exbético que ahora está en el Zenit, y que ocupa la posición de Rodrygo.

El 'menino' de 18 años, que ha empezado como un trueno en el Chelsea, marcó su primer gol con la absoluta, con un remate acrobático, casi una chilena, culminando una acción de Raphinha. Su actuación fue portentosa. "Ha entrado muy bien en la Premier League, lo que no es nada fácil. Jugó muy bien con nosotros, trabajando bien para el equipo. Tiene posibilidades de mejorar su juego y de ayudarnos aún más", explicó Ancelotti, muy satisfecho.

Raphinha felicita a Estevao tras marcar el primer gol del encuentro / EFE

Y Luiz Henrique volvió a mostrar la versión que encantó en 2024 en el Botafogo, cuando fue protagonista en la consecución de un doblete histórico con la inédita Copa Libertadores y el Brasileirao. Fue clave en los dos últimos goles contra los chilenos, que dejó en bandeja al recuperado Lucas Paquetá y a Bruno Guimarães.

Carletto lo cubrió de elogios. "Tiene un talento extraordinario, es muy fuerte físicamente y fantástico en el uno contra uno. Un jugador de tanto talento, cuando está fresco y los otros están cansados, cambia los partidos. Es muy bueno poder contar con un futbolista de este perfil", destacó.

La 'dupla' Estevão - Luiz Henrique ha ganado muchísimos enteros para Ancelotti y toda la opinión futbolística brasileña. Hay un overbooking en el extremo derecho, porque Raphinha, que jugó con la '10' como articulador por detrás del trío ofensivo, podría regresar en las próximas citas a su posición natural.

Este cambio se debería a que el técnico italiano cree que hay mucho margen de mejora en el medio del campo. Allí pueden ingresar Lucas Paquetá, absuelto de las acusaciones de apuestas ilegales deportivas y que tuvo unos grandes minutos ante Chile, y el joven Andrey Santos, que esta temporada está en el Chelsea y tiene un perfil que gusta mucho a su seleccionador.

En este contexto, Rodrygo empieza la temporada que desembocará en la Copa del Mundo habiendo perdido su estatus de 'vaca sagrada' en Brasil. Ya no es un intocable, como sí lo es, por ejemplo, Vinícius, uno de los protegidos de Carletto. Está seriamente amenazado.

El extremo paulista, que vive peleado con el mundo y que fracasó en su intento de cambiar de aires este último verano, necesita reaccionar si no quiere que su situación se complique aún más en su selección.

Mientras, Estevão y Luiz Henrique tienen una nueva oportunidad para ir ganando terreno el próximo martes, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas, en la altitud de El Alto (zona metropolitana de La Paz) contra Bolivia, que aún tiene opciones de ir a la repesca.