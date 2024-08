Rodrygo no se irá del Real Madrid

Rodrygo no se mueve, al menos en este mercado de verano. Así se lo trasladó a la directiva blanca tras los rumores de su salida. La llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco y el 'overbooking' de jugadores de ataque que se ha formado en la línea ofensiva del Real Madrid, dejaban a Rodrygo en un segundo plano. Sin embargo, el brasileño lo tiene claro: quiere seguir jugando en el Bernabéu. "No quiere irse. Quiere ganar con el Real Madrid, no quiere ir a ningún otro club. Ni al Manchester City ni a ningún otro", aseguraban en la Cadena SER.

El extremo brasileño de 23 años está feliz, se siente reconocido por la entidad madridista y no se va a mover del Real Madrid por mucho que reciba ofertas, aclara su entorno. "Llámese club, llámese Manchester City o llámese como se llame. Él no quiere irse y es normal… ¿Quién saltaría de este barco que ya ganaba sin Mbappé y que ahora cuenta con el francés?, explicaban en 'El Larguero'.

Rodrygo sí que tiene hueco

En la final de la Supercopa de Europa, Ancelotti alineó al brasileño junto a Vinicius y Mbappé. El técnico cuenta con los tres y parece que este va a ser el once durante los próximos meses. Rodrygo quiere triunfar en el Real Madrid si las cosas continúan de la misma manera y se le sigue considerando como un jugador 'clave' en los esquemas.

Tras ganar la Champions League a principios de junio ante el Borussia Dortmund en la final, el brasileño se pronunció acerca de los rumores que le colocaban fuera del conjunto blanco: "Solo estoy enfocado en el Real Madrid, si hay ofertas no me interesa". Además, añadió: "¿Por qué iba a moverme de aquí? Hemos ganado".

"Se habla mucho de si tengo una oferta de uno u otro club, pero yo no sé si tengo o no. Solo estoy enfocado en el Madrid, quiero seguir aquí, y si hay ofertas o no eso ya no me interesa", concluyó el brasileño en la Cadena SER.

Vinicius, Bellingham, Mbappé... y Rodrygo

El atacante fue titular en la final de la Supercopa de Europa ante la Atalanta y se espera que siga en el frente de ataque junto a Mbappé, Bellingham y Vinicius en Liga frente al Mallorca. Con el mercado prácticamente cerrado, Ancelotti no quiere más entradas ni salidas en la parte ofensiva (en defensa esperan a un central).

Una línea que parece intocable, ya que el tridente ofensivo estará formado por Vinicius por la banda izquierda, Mbappé en la referencia por el centro y Rodrygo en el perfil diestro. Endrick, Güler y Brahim Díaz, quedarán en segundo plano.