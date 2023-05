Rodrygo: "Todo es fruto de mi trabajo"

"Es un sueño entrar en ese top nueve de máximos goleadores en la historia del Real Madrid en la Champions", dijo el delantero brasileño "Siempre tengo mariposas en el estómago cuando juego, pero jugar en la Champions siempre es más especial", añadió Rodrygo

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, aseguró que "es un sueño" estar entre los máximos goleadores de la historia madridista en la Champions League, la competición con la que guarda un idilio especial y en la que sueña con superar a su compatriota Ronaldo Nazario.

"Es un sueño entrar en ese top nueve de máximos goleadores en la historia del Real Madrid en la Champions. Espero poder marcar muchos más goles, quiero seguir subiendo posiciones en ese ranking. Para mí significa mucho poder superar a Ronaldo, que es un ídolo para mí, de Brasil y de toda nuestra generación", aseguró en los medios del club.

El crecimiento de Rodrygo no tiene techo y el delantero brasileño llega en su momento más dulce a las semifinales de la Champions ante el Manchester City. "Esta temporada está siendo muy buena por mi trabajo, todo esto es fruto de mucho trabajo de los entrenamientos. Estoy intentando mejorar, tanto en las instalaciones del club como en casa, era natural que marcase más goles, que diese más asistencias y que sea cada vez más importante para el equipo. Todo es fruto de mi trabajo", defendió.

Al City le hizo dos tantos para la historia en la remontada del pasado curso y llega al reencuentro tras firmar dos goles ante el Chelsea y los dos de la final de la Copa del Rey.

"Siempre tengo mariposas en el estómago cuando juego, pero jugar en la 'Champions' siempre es más especial. Para mí siempre fue un sueño jugarla y ya la gané una vez y estoy muy agradecido por ello. Es una competición en la que siempre me siento bien jugando, siempre pasan cosas buenas y no sé qué es diferente, qué me pasa cuando juego, pero parece que todo funciona", confesó.

"Entro con la confianza de que voy a marcar gol o que voy a hacer alguna cosa que ayude al equipo. Es una competición muy especial, pero no puedo explicar lo que me ocurre, lo que es diferente a otras competiciones. Solo sé que le tengo mucho cariño", añadió.

El Santiago Bernabéu acogerá en esta ocasión el partido de ida ante el City, cambiando el orden de lo ocurrido el año pasado, y Rodrygo espera el mismo ambiente en la grada. "Las noches de eliminatorias aquí son diferentes. Cuando jugamos en el Santiago Bernabéu con nuestra afición siempre es especial. Es una presión buena, nos gusta estar bajo ese tipo de presión y nos ayuda y motiva para jugar y mostrar nuestro mejor fútbol", dijo.

"Ya estamos en una nueva semifinal, nos espera el Manchester City, un gran equipo que nos va a crear muchas dificultades, pero lo vamos a intentar como lo intentamos y conseguimos la temporada pasada", sentenció.