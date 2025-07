Rodrygo, de estrella a telonero

Rodrygo Goes ha pasado de ser primer cartel en las alineaciones de Carlo Ancelotti a telonero con la llegada de Xabi Alonso. El brasileño no pasa el corte con el nuevo entrenador blanco, que está prescindiendo de sus servicios dando entrada a dos jugadores que no contaban para el técnico italiano, Güler y el canterano Gonzalo García, que han cambiado la estructura del equipo madridista.

Decisión técnica

Xabi Alonso se ha referido en un par de ocasiones al papel que tiene Rodrygo en sus planes, pero ha evitado hablar de su futuro, centrándose solo en el rol que tiene en el Mundial de Clubes. “Rodrygo es un jugador especial. Se ha quedado en el banquillo por decisión técnica -dijo tras el partido contra el Pachuca-, pero seguirá siendo importante y lo necesitaremos en el Mundial”. Un mensaje que deja en el aire el futuro del brasileño.

Rodrygo no disputó ni un minuto contra la Juventus de Turín. Es la segunda vez en cuatro partidos que no participa. Empezó el Mundial de Clubes siendo titular ante el Al Hilal, jugó 65 minutos, para no salir ante el Pachuca, aparecer un rato contra el Salzburgo con el partido resuelto (2-0), y volver a quedarse en el banquillo ante el equipo turinés. Cifras que no encajan en un jugador que era fijo antes de la llegada del tolosarra.

Puertas abiertas

Es llamativo que Xabi no recurriera a él pese al cansancio de un Vinicius que se vació para acabar fundido, pero sí probó a Mbappé por Gonzalo con un marcador favorable pero corto (1-0). Tampoco tiró de él cuando quitó a Güler, aunque el papel del turco sea ya de centrocampista, pero pudo sacarlo y retrasar a Valverde para reforzar la banda derecha. Tampoco se acordó de él.

Los mensajes que está mandando Xabi al brasileño son contundentes. Ha pasado de imprescindible al anonimato y todavía queda por llegar Franco Mastantuono, que le cerrará aún más los espacios. Y todo después de que el jugador lleve más de un año incómodo por su situación, incluso cuando era de los elegidos de Ancelotti. Sus flirteos con equipos de la Premier no han gustado en el Madrid, que le ha abierto la puerta de salida si llega con una oferta interesante.