El mensaje en redes sociales de Rodrygo tras la expulsión ante el Benfica: "No es mi forma de hacer"

La derrota del Real Madrid frente al Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions League tuvo un impacto directo en la clasificación. El conjunto blanco, que afrontaba el encuentro desde la segunda posición, acabó cayendo hasta la novena plaza, lo que le obliga a pasar por una ronda de playoff si quiere estar en los octavos de final. Bodo/Glimt o el propio Benfica se perfilan como posibles adversarios del equipo de Arbeloa en ese cruce.

Mourinho celebra el histórico gol de Trubin, portero del Benfica, contra el Real Madrid en el último minuto. / Armando Franca / AP

Para el partido de ida de esta eliminatoria previa, el técnico salmantino no podrá disponer de Asencio ni de Rodrygo, además de los futbolistas que arrastran problemas físicos. El canterano vio dos tarjetas amarillas: la primera llegó justo antes del descanso, tras empujar a un rival una vez señalado un penalti a favor del conjunto portugués, y la segunda en el minuto 92, después de cometer una falta.

La expulsión de Rodrygo se produjo en una acción diferente. El brasileño fue sancionado con tarjeta roja directa tras dirigirse al árbitro de manera inapropiada, lo que el colegiado interpretó como una conducta antideportiva. Con dos jugadores menos en el tiempo añadido, el Real Madrid veía prácticamente imposible su objetivo de acabar entre los ocho primeros, que en ese momento pasaba por lograr al menos el empate, con el marcador reflejando un 3-2 favorable al Benfica. Poco después, Trubin anotó el cuarto gol y certificó la clasificación del equipo dirigido por Mourinho como vigesimocuarto.

Vinicius y Rodrygo se abrazan / EFE

El duelo ante el Benfica supuso, además, el regreso de Rodrygo Goes tras cuatro partidos de ausencia por molestias físicas. El atacante no había tenido minutos desde la llegada de Arbeloa al banquillo, ya que su último encuentro antes de lesionarse fue la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. Su reaparición no fue la mejor, pues entró al campo en el minuto 55 y terminó expulsado antes del final del encuentro.

Tras el partido, Rodrygo quiso dar explicaciones públicas a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el siguiente mensaje:

"Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!"