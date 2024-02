Rodrygo desvela el momento más difícil de su carrera

Rodrygo Goes ha concedido una entrevista a El País en la que repasa algunos de los momentos más complicados de su carrera. El brasileño reconoce que el penalti fallado en el Mundial con Brasil es una de las situaciones más dolorosas que ha vivido en su trayectoria.

"Creo que fue el peor momento de mi carrera hasta aquí. Y espero que sea el peor, que no tenga otro. Fue difícil, porque antes tiraba los penaltis aquí cuando no estaba Karim, y los metía todos. Fui al Mundial tranquilo, seguro de que iba a meter, y fallé. Pero es una parte de mi historia para que después la historia sea más bonita. Estoy seguro de que volveré a tirar otros penaltis y volveré a marcar como hacía antes. Eso fue solo un desliz", señala.

El delantero también se ha referido a la crisis goleadora que vivió esta temporada con el Madrid, donde estivo 11 partidos sin ver portería, y cómo logró sobreponerse. "Estaba cabreado, porque intentaba meter goles de todas las formas, y no me salía. En esos momentos, tú intentas estar tranquilo, porque la gente te dice: 'Quédate tranquilo, que luego vuelve a salir'. Pero tú ves que lo vas intentando partido a partido y las cosas no salen, y te pones un poco triste, un poco cabreado. Pero llegó un momento en que vi que no me ayudaba estar cabreado, estar triste. Tenía que estar más concentrado, entrenar más, estar más tranquilo en los partidos, y desde ahí empezaron a llegar los goles".

Rodrygo ha asegurado que ha cambiado su mentalidad desde que está en el Real Madrid. Y ha destacado la figura de Modric cómo una de las grandes ayudas que ha encontrado en el vestuario. "Siempre digo que Luka Modric ha sido un padre para mí. Siempre me ayudó en estos momentos. Hablaba conmigo. Me dijo: “Tranquilo, eres muy bueno, van a salir bien las cosas”. Y desde ahí empecé a estar más tranquilo y me salieron mejor las cosas".