Rodrygo, descontento, apunta a salir en enero

Estuvo en la rampa de salida el pasado verano y, a pesar de las conversaciones con Xabi Alonso, podría terminar saliendo en solo unos meses. Con el nuevo entrenador, Rodrygo ha quedado relegado a un segundo plano. En estos primeros meses de competición, el brasileño acumula 13 partidos jugados, pero solo 359 minutos, incluyendo tres encuentros saliendo en el once inicial.

Su aportación ofensiva tampoco ha sido brillante, con una sola asistencia y cero goles por el momento. De hecho, el último tanto que anotó el extremo con el Madrid fue el pasado 4 de marzo, cuando abrió la lata ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final.

Rodrygo celebra un gol con el Real Madrid / EFE

Según explican desde ESPN Brasil, Rodrygo está cada vez más descontento con su situación en el equipo blanco y mantiene abierta la opción de abandonar el club en el próximo mercado invernal, durante el mes de enero.

El medio brasileño apunta que el descontento del jugador ha ido creciendo bajo las órdenes de Xabi, señalando directamente al entrenador por la situación actual. Nada indica que la situación de Rodrygo vaya a cambiar. Ni siquiera la lesión de Mastantuono, que parecía un fijo en la derecha, le ha abierto las puertas de la titularidad.

Miker Arteta ya se deshizo en elogios hacia Rodrygo en verano / EFE/EPA/NEIL HALL

Siempre según el medio citado, tanto el jugador como el club están abiertos a un posible traspaso en enero, a pesar de que ninguno lo admita públicamente. En caso de marcharse, Rodrygo tendría como voluntad fichar por un club de la Premier League. Cabe recordar que el pasado verano se le relacionó directamente con el Arsenal o el Manchester City.

Este verano, desde el Real Madrid se valoraba que una cantidad entre 80 y 100 millones de euros podría abrir la puerta a dejar salir al futbolista, pero su valor podría haberse visto afectado tras el poco protagonismo y el bajo rendimiento a las órdenes de Xabi.

A día de hoy, Transfermarkt valora al jugador en 80 millones de euros, un valor que se ha ido reduciendo en los últimos dos años. No hace tanto, en el verano de 2024, el futbolista llegó a estar valorado en 110 millones de euros. Camino de los 25 años (los hará en enero), el futbolista ha visto como su carrera se ha estancado en el Real Madrid y necesita un cambio de algún tipo para tratar de relanzarla.