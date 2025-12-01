Rodrygo, el delantero con peor racha en la historia del Real Madrid

El Real Madrid se sostienen en la lona gracias a los increíbles números de Kylian Mbappé. Los 23 goles en partidos oficiales que lleva el '10' madridista le permite al equipo blanco estar segundo en la Liga y en muy buena posición en la Champions League para colarse en el Top 8.

Sin embargo, sus compañeros no le están ayudando de la misma manera y el mejor ejemplo es Rodrygo Goes. Un jugador valorado en 80 millones de euros, según el portal de tasación de futbolistas 'Transfermarkt', está atravesando por un momento que ya no es preocupante, sino dramático.

Tal y como explicó en las redes sociales 'Mister Chip', Rodrygo igualó en Girona la peor racha de partidos consecutivos sin marcar de un delantero del Real Madrid en sus 123 años de historia.

También es cierto que aporta otros intangibles, como el posible penalti que pudo forzar en la recta final, pero su nivel de eficacia no es el propio de una estrella del conjunto blanco.

En el análisis de 'Mister Chip', profundiza y revela que la mala racha se prolonga ya durante 1.339 minutos y el parcial sigue abierto. No marca con su club desde el 4 de marzo (contra el Atlético de Madrid en la Champions League) y no anota en La Liga desde lejano el 19 de enero (contra la UD Las Palmas).

Mariano Díaz, en su etapa en el Real Madrid, antes de fichar por el Alavés / EFE

El precedente más reciente es el de Mariano Díaz, ahora en el Alavés y que solo ha marcado tres goles en la Copa del Rey ante el Getxo (0-7), y que estuvo 30 partidos también sin marcar en el Madrid, aunque con un número de minutos inferior al de Rodrygo, con 986.

El histórico Rafa Marañón completa el trío de jugadores con peor racha cuando estuvo 29 partidos seguidos sin anotar, su racha duró 1.416 minutos.

En cualquier caso, el rendimiento de Rodrygo es muy alarmante ya que el Madrid ha dejado de hacer caja este verano, cuando equipos como el Arsenal lo deseaban, y su papel en el Real Madrid va camino de ser residual con jugadores como Franco Mastantuono o Brahim Díaz que le pueden superar en la rotación.

Xabi Alonso, por ahora, mantiene la confianza en el futbolista, aunque ha dejado de ser un titular indiscutible y su futuro en la entidad merengue, con la que renovó hasta el 2028, puede estar comprometido.