El año más duro de Rodrygo: de la crítica borrada a la 'BMV' al posible rescate de Guardiola

Rodrygo Goes vive el momento más incierto de su carrera. Nunca ha sido un jugador franquicia en el Madrid, pero sí ha formado parte de la clase alta que han representado compañeros y compatriotas como Vinicius. Sin embargo, desde hace un año su valor y valía en el campo se ha derrumbado, hasta el punto de abocarle a una salida prematura del club que pagó por él 45 millones en 2018, cuando era estrella del Santos. Pasó por el peaje del Castilla para convertirse en un futbolista que despegó en la Champions 2021/2022, la de las remontadas.

El 'overbooking' de la banda izquierda del Madrid

De Rodrygo siempre se ha puesto en valor su capacidad para leer el fútbol, algo que le ha diferenciado de, por ejemplo, Vinicius, quien ha tenido que llevar a cabo un aprendizaje en la toma de decisiones hasta convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes de la temporada 2023/2024. Con todo, la versatilidad del jugador al que el Manchester City ha vuelto a abrir las puertas ha terminado siendo su peor enemiga. El problema del acopio de talento del club blanco es que se ha producido todo en el mismo costado.

Vinicius es el dueño de una debatida banda izquierda que también es el territorio natural de Mbappé. De hecho, Xabi Alonso ya ha probado a cambiarlos de costado, con el consecuente malestar del exjugador de Flamengo. Y a Rodrygo le dejaron muy claro la dificultad que entraña ser futbolista brasileño y natural por el flanco zurdo. "La izquierda es la banda de Neymar, mejor que entrenes del otro lado", le dijo Jair Ventura, su descubridor, tal y como recordó en conversación con SPORT durante el Mundial de Clubes, la puntilla de su mala temporada.

Rodrygo disputó en la larga temporada 2024/2025 más de 3.300 minutos, en los que anotó 14 goles. No es una cifra sensiblemente inferior a la campaña anterior, con 17 tantos, dos menos que el cenit que logró en la 2022/2023, la de su consolidación en la primera línea del Madrid. Su noche estelar sigue siendo la del 4 de mayo de 2022, cuando salió del banquillo para remontar la eliminatoria ante el Manchester City. Un desenlace con el que demostró, sobre todo, su trascendencia en torneos cortos y ante rivales de nivel.

"Van a tener que añadir la 'R' de Rodrygo"

Sin embargo, la llegada de Mbappé alteró el ecosistema de las estrellas madridistas. Con el francés, la maquinaria mediática asociada al club blanco empezó a hablar de la 'BMV', en alusión al tridente conformado por Bellingham, Kylian y Vinicius. Rodrygo y su entorno se sintieron excluidos en esta ecuación de marketing que en su primera temporada apenas logró los restos de la anterior, en forma de Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. "Hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero a esta sigla van a tener que añadir la 'R' de Rodrygo", se publicó en el canal oficial del jugador en WhatsApp.

El comunicado fue borrado después de que prendiese la mecha en lo que era una clara reivindicación. Se responsabilizó al equipo de Rodrygo, pero lejos de ser una anécdota terminó por convertirse en el síntoma del malestar y la falta de encaje que ha sufrido el brasileño esta temporada. Ancelotti le mantuvo en el once de su 4-3-3 junto a Mbappé y Vinicius. E incluso se entendió mejor con el francés que su compatriota, llamado a fundar una sociedad letal que no ha llegado a funcionar. La temporada terminó con Rodrygo sin participación en un 4-4-2 con el que murió Carletto.

El nuevo seleccionador brasileño era el más consciente de que uno de los jugadores por los que más había dado la cara estaba sufriendo un claro bajón de rendimiento del que todavía no ha logrado salir. "Rodrygo era tan veloz y sutil que no dejaba marcas en el césped. Empezamos dándole 15 minutos, luego 30, luego medio tiempo… Ya hacía goles. Después de 22 partidos con el Santos fue vendido al Real Madrid por 42-45 millones. El presidente me llamó diciendo que ya habíamos ganado la Copa de Brasil tres veces y ni la habíamos jugado aún", comentaba Jair Ventura.

Un MVP contra el Atlético antes de la subasta de salida

Rodrygo tenía, y espera recuperar, esa capacidad que tiene para aparecer cuando nadie lo espera. Algo que plasmaba a la perfección en sus recorridos hacia dentro desde los que aplicaba duros disparos. "El Rodrygo de verdad es el que veis en Champions. Todo me sale bien en esta competición", declaraba el brasileño tras recoger su premio como MVP del partido ante el Atlético en octavos en la que fue su última gran noche de lucidez. Pero la ambición se quedó restringida a un solo acto.

X

Un año después de aquella crítica borrada a la 'BMV' ni siquiera aparece como alternativa a la misma. En realidad, ni la 'BMV' existe como tal, porque no se ha producido una simbiosis de siglas que permita hablar de un tridente ofensivo. Pero la 'R' pertenece, ahora mismo, más a un universo foráneo que al del club con el que tiene contrato hasta 2028. Renovó en 2023, cuando avanzaba a pasos agigantados en la escala blanca de la que ha quedado fuera.A Xabi Alonso le bastó un partido para diagnosticar que no sería una pieza clave de su nuevo proyecto.

Rodrygo siempre ha manifestado su voluntad de quedarse en el Madrid, pero el deseo no es mutuo salvo por los términos contractuales. La Premier y el Bayern son los que han aparecido en el horizonte de un jugador que sigue teniendo un gran cartel, pero que juega a contrarreloj. La 'operación salida' del Manchester City puede ser la cuerda salvavidas a la que se aferre Rodrygo, quien tiene en Guardiola a un enamorado de su juego y su mejor versión, que buscaría recuperar en caso de que fructifique una operación que el club blanco tasa en una cantidad de 100 millones que no es realista con el estado de forma actual de un jugador que ha vivido el año más duro de su carrera.