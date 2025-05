Rodrygo, baja por estrés

El estado físico de Rodrygo Goes es un misterio. Desde que Carlo Ancelotti lo dejó en el vestuario tras el descanso de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, el brasileño no ha vuelto a jugar. Se ha perdido los últimos cinco partidos, sin que el club haya emitido parte médico alguno que justifique su ausencia. El motivo puede radicar en que “se está recuperando del agotamiento físico y mental al final de la temporada", según Mantovani, periodista brasileña de TNT Sports.

Dicha información asegura que Carlo Ancelotti no lo convocará en su primera lista que ofrezca como seleccionador brasileño, en su debut en Ecuador el próximo día 6 de junio, en partido clasificatorio para el Mundial, y el del día 11 en el Neo Química Arena (São Paulo) ante Paraguay. El italiano lo ha protegido en la recta final de la temporada con el Real Madrid y seguirá haciéndolo con la canarinha.

Punto de inflexión

Todo empezó hace un mes en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona disputada el 25 de abril en Sevilla. El primer tiempo acabó 1-0 a favor del equipo de Flick con una pobre imagen de los blancos. Ancelotti decidió hacer cambios al descanso y fue Rodrygo el que pagó los 'platos rotos' para poner a Mbappé. Fue el punto de inflexión del brasileño, que no ha vuelto a aparecer desde entonces.

En los últimos cinco partidos, Ancelotti solo lo convocó dos partidos después otra vez contra el Barcelona, en el que los blancos se jugaban sus posibilidades de luchar por la Liga. Rodrygo no jugó ni un minuto. El motivo que adujo el italiano fue que no se había recuperado plenamente de una gripe que le impidió estar contra el Celta ocho días antes: “Había recuperado, pero no se encontraba bien”.

“Dejen de crear cosas”

Rodrygo volvió a los entrenamientos tras no jugar contra el Barcelona. Dos días después recibían al Mallorca en el Bernabéu y el brasileño se retiró del último entrenamiento por supuestos problemas musculares que no dejaron parte médico que lo explicase. Desde entonces, no ha vuelto a ser convocado por el italiano para los partidos contra el Sevilla y la Real Sociedad.

Los rumores sobre su futuro se han disparado sin que el jugador haya aclarado su situación, salvo en un mensaje en Instagram en el que salió al paso con un “dejen de crear cosas”. De esta manera, estará a las órdenes de Xabi Alonso ahorrándose los partidos con su selección para preparar el Mundial de Clubes, salvo que no supere ese estrés físico y mental que le ha impedido jugar el último mes, o que se confirmen los rumores sobre su posible salida del Madrid.