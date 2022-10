Rodrygo: “Ancelotti me pide que me mueva mucho"

El brasileño repartió dos asistencias de gol en la victoria contra el Elche "A veces ni yo sé de lo que juego", recnoció el extremo entre risas

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, fue el autor de dos asistencias en los tres goles del conjunto blanco frente al Elche (0-3) jugando con libertad en el frente del ataque, como le pide el técnico italiano Carlo Ancelotti y como, consideró, juega “mejor”.

“Siempre que hablo es que he hecho un gran partido. Muy feliz por otra victoria y dos asistencias. A veces ni yo sé de lo que juego (ríe). El míster me pide que me mueva mucho y no que esté solo en la banda. Así es cómo juego mejor”, comentó en DAZN tras el encuentro.

“Fue un partido un poco raro. Primera vez en mi vida que anulan tres goles de mi equipo. Fue un partido raro, pero estamos felices por meter tres goles”, completó.