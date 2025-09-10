Rodrygo, en el alambre: peligra su Mundial con Brasil

Rodrygo Goes ha pasado de titular en el Real Madrid a apariciones puntuales para acabar siendo el suplente de Vinícius por iniciativa propia. Ser suplente y jugar poco pone en peligro su presencia en el Mundial de 2026. A su favor, que Carlo Ancelotti lo conoce bien, siempre lo consideró titular cuando lo entrenó; en contra, las pruebas que está haciendo en la última convocatoria sin los madridistas están funcionando.

Desaparecido

Ancelotti no es de los que vacile al elegir equipos. En el Madrid ponía siempre a los mejores al margen de su rendimiento. Rodrygo siempre estuvo en esa terna salvo en la última etapa, en la que una supuesta lesión, el club no emitió un parte médico oficial justificando su baja, le dejó fuera de los últimos cinco partidos del italiano al frente del equipo madridista.

Rodrygo celebra un gol ante Vinicius / Efe

Su última aparición en el once titular fue en la final de Copa ante el Barcelona el 26 de abril. Ancelotti lo quitó al descanso y ya no volvió a estar disponible, perdiéndose los últimos cinco partidos de Liga, incluido la visita al Barça en el que se jugaban sus opciones al título. Un mal final del brasileño a las órdenes del italiano, que no le llamó en su primera citación al frente de la canarinha para jugar en el empate ante Ecuador (0-0) y el triunfo en Paraguay (0-1).

Competencia en Brasil y Madrid

Tampoco lo ha hecho en esta segunda llamada, en la que también ha dejado fuera a Vinícius y Militao, además del lesionado Endrick. Al primero, por ser indiscutible, y al segundo, para que siga recuperándose plenamente de esa segunda lesión de ligamentos cruzados.

El entrenador de la selección brasileña de fútbol Carlo Ancelotti, participa durante un entrenamiento en Granja Comary / EFE/André Coelho

Rodrygo, por su parte, necesita minutos ya que con Xabi Alonso ha sido titular dos de los nueve partidos que ha dirigido. En el curso recién iniciado no jugó ante Osasuna, fue titular en Oviedo y salió unos minutos ante el Mallorca. En total, 81 minutos de 270 posibles (el 30%).

En los tres partidos de Ancelotti al frente de Brasil ha irrumpido con fuerza Estevao, además de Luiz Henrique, Martinelli o Paquetá, que son competencia directa de Rodrygo dando por sentado que Raphina y Vinícius son fijos en los planes del italiano.

Al delantero madridista también le ha crecido la competencia en el Madrid con la llegada de Mastantuono y Gonzalo, dos delanteros en los que confía Xabi. Si a eso sumamos que quiere jugar por la izquierda compitiendo con Vinícius, sus opciones de ser titular se reducen.