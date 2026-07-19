Rodri vuelve a la órbita del Real Madrid

Tras un inicio de verano muy ajetreado, el Real Madrid afronta la segunda parte del mercado de fichajes, la que arrancará este mismo lunes tras la conclusión del Mundial 2026, con la tranquilidad de haber hecho la mayor parte de los deberes.

Reforzados los laterales con Marc Cucurella y Denzel Dumfries, el eje de la zaga con Ibrahima Konaté y el centro del campo con Bernardo Silva, y a pesar de que Michael Olise ha copado la mayoría de los titulares en la capital española en las últimas semanas, la dirección deportiva del club blanco analizará la posibilidad de incorporar algún pivote de máximas garantías para reforzar la medular del proyecto 2.0 de José Mourinho en el Santiago Bernabéu.

En este sentido, después de varias semanas de poca información y rumorología al respecto, Rodri podría regresar próximamente a la órbita merengue. El capitán de la selección española empezó mal el Mundial, pero ha ido creciendo paulatinamente hasta demostrar, especialmente en la semifinal ante Francia, que a sus 30 años sigue siendo uno de los mejores futbolistas en su posición.

Y el Real Madrid, muy atento a todo lo que ha sucedido en tierras americanas, ha reactivado su interés por él tras observar su gran rendimiento con la Roja.

Pieza necesaria

Según el periodista de ‘esRadio’ Sergio Valentín, el Madrid ha cambiado de opinión respecto a Rodri e intentará su fichaje. Mourinho solicitó el fichaje de un centrocampista más, con un perfil distinto a los que ya tiene en su plantilla, y el futbolista del Manchester City reúne todas las características necesarias para impulsar el nivel competitivo de su sala de máquinas.

Sobre todo en un aspecto concreto del juego: el técnico portugués pidió a los responsables deportivos blancos a un jugador que mejorara las jugadas con muy pocos toques de balón, precisamente una de las virtudes del madrileño. Siempre según la misma fuente, Rodri está por la labor de cambiar de aires tras siete temporadas en el Etihad Stadium.

"No pienso en esto"

En una entrevista concedida al diario ‘AS’, Rodri dejó claro este sábado que, a pesar de que tiene contrato con el City y solo piensa en levantar el Mundial, su futuro “será algo que quiera zanjar cuando acabe” la competición. “Subir el nivel me ayudará a tomar una decisión. Evidentemente que estoy contento con mi rendimiento, pero estamos a un pasito de la gloria y esto será algo que quiera zanjar cuando acabe. Bastante importante es el reto que tenemos como para pensar en esto”, sentenció.