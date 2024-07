Rodri, un sueño imposible para el Real Madrid

Rodrigo Hernández lleva galones en el Manchester City y en la selección española. Un medio centro con capacidad de mando, que le convierte en el referente de esos dos centros del campo. Un jugador criado en la cantera del At. Madrid que se fue a Villarreal para regresar por 20 millones de euros y dar el salto a la Premier depositando su cláusula de 70 M€ en la LFP para irse al City en 2019 y convertirse en el lugarteniente en la medular citizen de Pep Guardiola.

Rodrigo es el eje del juego de España / Efe

Ni se plantea fichar por el Madrid

Rodri, 28 años, es un sueño imposible para los equipos españoles, con el Real Madrid a la cabeza. “Le digo todos los días que fiche por nosotros”, descubre Dani Carvajal en una entrevista a la ‘Cope’. El nuevo capitán del Real Madrid desvela después la respuesta de su compañero de selección: “Si, bueno, tengo contrato, aquí no hay cláusulas... me da largas, me da largas, pero sería el fichaje, sin duda. Siendo español, en Madrid... yo creo que encajaría perfecto”.

Las palabras de Carvajal las comparte el madridismo pero, sobre todo, en el club después de la salida de Toni Kroos. Rodrigo sería el ancla de ese centro del campo blanco en una temporada en la que se ha reforzado hasta los dientes en ataque, pero que necesita una medular que ate en corto el juego y el jugador madrileño encajaría como un guante en esa posición por delante de Tchouameni, que no acaba de dar ese paso adelante que necesitan los blancos y más ahora con la marcha del alemán.

Rodri celebra un gol con el City / Efe

Feliz en Inglaterra

“¿Si me gustaría volver a España? Estoy muy, muy contento en Inglaterra. Creo que estoy en uno de los mejores clubes del mundo, es evidente, y estoy feliz. Tengo un contrato de tres años y, cuando llegue el momento, veré... España es mi país, Madrid mi ciudad, en casa. Y bueno, cuando fui a Manchester, me acuerdo de una conversación que tuve con mis padres en la que me decían si estaba seguro porque me iba a otro país, otra cultura. Y, al final, uno es feliz cuando está seguro de las cosas. Si vuelvo, sería con convencimiento”, asegura Rodri en ‘As’.

La realidad para el Real Madrid es terca en esa remota posibilidad de fichar al centrocampista del City. Tiene contrato hasta 2027, lo acabará con 31 años, y su precio de mercado es prohibitivo, 120 millones de euros siempre y cuando el equipo inglés esté dispuesto a negociar. Es cierto que Guardiola abre la puerta a los jugadores que piden irse, pero no es el caso de Rodri, que se siente realizado a las órdenes del técnico catalán y en el club están tan entregados a su fútbol que quieren ampliarle el contrato hasta 2027 y duplicarle el sueldo.