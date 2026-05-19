Rodri: El primer fichaje del Real Madrid para Mou

El regreso de José Mourinho al Real Madrid estás más cerca. Falta la confirmación, que se podría retrasar hasta la conclusión del periodo electoral previsto para el 23 de junio si Florentino Pérez no tiene oposición. Hasta entonces, el club blanco trabajará en la sombra sin anunciar decisiones importantes, aunque muchas de ellas son de dominio público.

Vuelco

El club blanco había descartado el fichaje de Rodri hace un par de meses, cuando todavía tenía opciones de aspirar a la Liga y a la Champions. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco hasta el punto de que Florentino Pérez ha convocado elecciones por sorpresa ante las revueltas internas y la amenaza de un candidato, Enrique Riquelme, que aspirar a desbancarle del sillón presidencial.

La crisis deportiva del equipo ha trascendido a la directiva, que de descartar el regreso de Mourinho tras los cruces con el Benfica en la Copa de Europa, ha decidido recurrir a él para poner orden en el caos. El portugués ya reconoce los contactos y con ellos empiezan a aparecer informaciones sobre los planes que tendría para hacerse cargo del proyecto.

Rodri ante Vinicius / EFE

Una de las condiciones es tener voz y voto en los fichajes. Hasta ahora los entrenadores del Madrid proponían, pero elegía Florentino Pérez tras escuchar las opiniones de su dirección deportiva. Una de las peticiones del portugués, según varios medios ingleses y españoles, sería el fichaje de Rodri para reforzar el centro del campo, la línea más necesitada del equipo.

Precio

El City intenta renovar al internacional español, que termina contrato en 2027, pero la idea del futbolista es la de volver al fútbol español, y el Real Madrid sería su primera opción. La operación no será sencilla ante la ajustada economía del equipo madridista. El valor de mercado del jugador madrileño ha bajado de los 90 millones de euros que valía en octubre a los 65, por lo que tendrá que negociar con el club citizen.

Rodri cumple 30 años este mes de junio y sale de una lesión complicada que le ha tenido apartado de los terrenos de juego varios meses. Sin embargo, está volviendo a ser ese jugador que acabó destronando a Vinícius en la pugna por el Balón de Oro. Su llegada sería avalada por Mourinho, que tiene en cartera otras opciones como Bernardo Silva, que deja el City, o Enzo Fernández, un objetivo más complicado al tener contrato con el Chelsea hasta 2032.