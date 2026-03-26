Rodri no le cierra las puertas al Real Madrid

Rodri Hernández sigue dejándose querer por el Real Madrid. El centrocampista del Manchester City nunca ha ocultado sus ganas de regresar a LaLiga y a poco más de un año de finalizar su contrato con el equipo entrenado por Pep Guardiola, la opción de vestir de blanco vuelve a ganar peso. Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", dijo en una entrevista concedida a 'Radioestadio Noche' de 'Onda Cero'.

Preguntado por si es consciente que es del agrado del presidente y del director general del Real Madrid, respondió entre risas: "No lo sé... yo es que aparte conmigo no hablan. Hablan con mi agente". Posteriormente, añadió: "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".

A las puertas de cumplir 30 años, Rodri aseguró que "esta temporada no tengo tanta carga de minutos y llego mucho más fresco". Una lesión en el muslo le mantuvo en el dique seco durante una quincena de partidos entre octubre y diciembre. Tras superar este percance muscular, acumula 1,790 minutos repartidos en 28 encuentros con la camiseta del Manchester City, de los cuales ha visto puerta en dos ocasiones: frente al Exeter City en la 3ª ronda de la FA Cup y contra el Nottingham Forest en la Premier League.

En cuanto a la selección española, el ganador del Balón de Oro en 2024 aseguró con rotundidad que "vamos a ganar el Mundial" porque "nunca hemos tenido dudas con ese equipo, sabíamos la materia prima que había". Además, también tuvo palabras de cariño hacia el seleccionador de la 'roja': "Desde que llegó Luis de la Fuente tuvimos una consigna muy clara: cada partido vivirlo como una final. Fuimos demostrando nuestro potencial poco a poco. La clave es tener un bloque en continua mejora, en continua aspiración… Estoy convencido de que España va a estar ahí", zanjó.