Rodri divide al Real Madrid: intentan convencer a Florentino

El mercado de fichajes sigue moviéndose en el Real Madrid y un nombre ha pasado a ocupar el centro del debate en Valdebebas: Rodrigo Hernández. El centrocampista madrileño, elegido Balón de Oro del Mundial 2026 después de liderar a la selección española hasta el título frente a Argentina, ha vuelto a situarse como una prioridad para una parte importante de la cúpula blanca.

Según informó Marca, dentro del club existe una corriente que considera que ha llegado el momento de intentar el fichaje del internacional español. El extraordinario nivel mostrado durante el torneo ha reforzado la convicción de varios directivos de que Rodri es exactamente el perfil que necesita el equipo para recuperar el control del centro del campo, una carencia que el Madrid arrastra desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modrić.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

Además, esa misma información apunta a que el futbolista vería con muy buenos ojos regresar a España, una posibilidad que siempre ha estado entre sus prioridades. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, su situación contractual permitiría negociar una operación por un precio considerado asumible para el conjunto blanco.

El gran obstáculo tiene nombre: Florentino Pérez

Sin embargo, el principal freno no estaría en el Manchester City ni en el propio jugador, sino en el despacho presidencial.

Según ha revelado Fabrizio Romano, Florentino Pérez continúa bloqueando personalmente la operación. El periodista italiano asegura que el presidente madridista no está convencido de incorporar al mediocentro, pese a que Rodri sueña con vestir la camiseta blanca y estaría encantado de regresar a Madrid. La postura del máximo dirigente sigue siendo el gran impedimento para que las conversaciones puedan avanzar.

Florentino Pérez, el día que revalidó su mandato al frente del Real Madrid. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Precisamente por ello, parte de la directiva estaría intentando hacer cambiar de opinión al presidente. En el club consideran que el Mundial ha reforzado todavía más el argumento deportivo: Rodri aportaría liderazgo, experiencia, control del juego y equilibrio táctico a una medular que ha perdido a sus dos grandes organizadores en los últimos años.

El City mueve ficha

Mientras el Real Madrid debate internamente su estrategia, el Manchester City tampoco permanece inmóvil. El conjunto inglés presentó el pasado mes de abril una importante propuesta de renovación para ampliar el contrato del centrocampista, consciente del creciente interés que despierta su situación. No obstante, Rodri todavía no ha dado una respuesta definitiva y mantiene la oferta sobre la mesa.

Con el Mundial ya finalizado y el mercado entrando en una fase decisiva, el nombre de Rodri promete seguir ocupando buena parte de la actualidad madridista. En Valdebebas hay voces que consideran que su fichaje supondría resolver una de las grandes necesidades estructurales de la plantilla. La incógnita ahora pasa por comprobar si esos argumentos terminarán siendo suficientes para convencer a Florentino Pérez.