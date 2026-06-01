Rodri deja abierto su futuro: "¿El Madrid? Esperaré a que acabe el Mundial"

Rodri Hernández reúne todas las condiciones para ser uno de los nombres más importantes del próximo mercado de fichajes veraniego. Su futuro en el Manchester City es incierto tras la salida de Pep Guardiola y los rumores sobre un posible aterrizaje en el Real Madrid han ido en aumento en los últimos meses.

El centrocampista ha sido relacionado con ambas candidaturas, aunque ha sido Enrique Riquelme el que le ha mencionado directamente como uno de sus objetivos en caso de salir elegido el próximo 7 de junio. "Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española", afirmó el empresario hace unos días en COPE.

Rodri Hernández, jugador del Manchester City / ADAM VAUGHAN

Este lunes, Rodri fue uno de los protagonistas del Media Day de la selección española y fue cuestionado directamente por si había hablado con alguno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid.

"Estamos aquí para hablar del Mundial. En todo lo que compete a mi futuro, esperaré a que acabe el Mundial", explicó el futbolista del Manchester City ante los medios. Una frase que, lejos de dar un portazo a los rumores, deja todo en el aire.

"Es normal que suenen jugadores para distintos clubes. Soy capitán de la selección, mi responsabilidad es ser un líder dentro del grupo. Me voy a focalizar en el Mundial", añadió en la zona de radios.

Guardiola, con Rodri / Europa Press

La realidad es que el equipo inglés lleva tiempo tratando de renovar el contrato de Rodri, al que consideran una de sus grandes estrellas. Por el momento, el acuerdo parece lejano. El internacional español solo tiene un año más de contrato (hasta junio de 2027), lo que obliga a los 'sky blue' a tomar una decisión respecto a su futuro.

Camino de cumplir 30 años este mes de junio, el pivote reúne muchas de las condiciones que busca el Real Madrid para su centro del campo: liderazgo, buen trato de balón, capacidad para marcar los tiempos... En definitiva, se trata de un futbolista muy completo que podría cambiarle la cara al centro del campo de los blancos, que tantas críticas ha acumulado en las últimas temporadas, especialmente tras las salidas de Kroos y Modric.

Por lo que respecta a su estado físico, Rodri fue rotundo ante la prensa: "Estoy pletórico. Lo comentaba entre risas, es la primera vez que llego fresco y sin tantos partidos. Vengo con menos ritmo y menos partidos en las piernas, con ganas de liderar el equipo".

"¿Favoritas al Mundial? Las selecciones que tenemos todos en la cabeza. Va a ser un Mundial único, habrá quien dé la sorpresa. No somos favoritos, tenemos que demostrar lo que somos”, sentenció el centrocampista sobre el torneo.