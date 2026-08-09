Rodri, el Balón de Oro que el Real Madrid perdió dos veces

Rodri es el Balón de Oro que el Real Madrid no ha podido tener: ni lo logró por medios propios ni lo ha incorporarlo a través del mercado. Su frustrado fichaje por el club blanco explica la crisis estructural que vive la entidad. Pese a la ambición mostrada al inicio del mercado, con incorporaciones de rendimiento inmediato como Bernardo Silva o Marc Cucurella, el mediocentro, MVP del Mundial, era la pieza que daba sentido al resto. La que debía culminar la revolución con Mourinho al frente, quien tras la victoria contra el Ferencváros advirtió que no va a pasar una. Ni a los conocidos como Bernardo ni a Florentino ni a nadie.

El Balón de Oro de 2024 que lo cambió todo

De algún modo, la historia de Rodri y el Real Madrid siempre se ha movido entre polos opuestos. El jugador madrileño se abrió paso en la élite con el Villarreal, regresó después al Atlético, se consolidó bajo las órdenes de Guardiola y ahora está en disposición de convertirse en el futbolista con el que el Barça cambie la inercia del mercado. El Balón de Oro que conquistó en 2024, por delante de Vinicius, abrió una herida en el madridismo que todavía no ha cicatrizado.

Lo ocurrido aquel 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París cambió la historia reciente del Real Madrid. El club presidido por Florentino Pérez y dirigido entonces en el campo por Carlo Ancelotti se plantó ante lo que consideraba una injusticia. Nadie de la entidad acudió a la gala organizada por France Football y el Madrid se blindó alrededor de Vinicius, quien ahora estaría a punto de renovar hasta 2031. Su continuidad supondría perpetuar el modelo actual en lo relativo a las jerarquías del vestuario.

Rodri piesa el Bernabéu el pasado 10 de diciembre de 2025, en un partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Madrid apostaría así por mantener el orden establecido en un vestuario cuyas personalidades no ha sido capaz de gestionar, ni dentro ni fuera del campo. Una situación descontrolada para la que Florentino Pérez ha reclutado a Mourinho como única solución posible. Una realidad muy distinta a la del Barça de Flick, que acumula dos temporadas de inercia positiva y títulos. Ese contexto, opuesto al de su rival, también habría pesado en la decisión de Rodri. El madrileño se integrará en un grupo joven al que aportará jerarquía y que replica parte del ecosistema de la selección que conquistó el Mundial en Estados Unidos.

"Comparado con el año pasado, esta vez probablemente tenía una oportunidad real y esperaba oír mi nombre. Además, fue especial porque era el momento en el que parte del público gritaba otro nombre. Cuando oí a George Weah decir mi nombre, enterré la cara entre las manos. No me lo podía creer. Miré a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y luego intenté con todas mis fuerzas llegar al escenario con mis muletas", explicó Rodri tras recibir el galardón, en clara alusión a Vinicius.

A partir de ese momento, coincidiendo también con la llegada de Mbappé, el brasileño no volvió a alcanzar de manera sostenida el nivel que le había permitido desempeñar un papel decisivo en la conquista de dos Champions. En Mánchester, el Balón de Oro de Rodri -autor del gol que le dio al City su primera y, hasta ahora, única Copa de Europa- se celebró como un título más. Cuando el Real Madrid y el Manchester City se enfrentaron en el playoff de la Champions 2024-25, un grupo de aficionados skyblue desplegó una pancarta con el lema "Stop Crying Your Heart Out", título de una canción de Oasis que podría traducirse como "Deja de llorar desconsoladamente". La acompañaba una imagen de Rodri besando el Balón de Oro.

La pancarta que desplegaron los aficionados del Manchester City con Rodri y su Balón de Oro como protagonistas. / AGENCIAS

El español presenció aquella muestra de cariño desde la grada debido a la grave lesión de rodilla que padecía y grabó el momento con su teléfono móvil. La escena volvió a alimentar la rivalidad construida alrededor de su victoria sobre Vinicius. A ello se sumó el vídeo de la celebración privada del Balón de Oro, publicado y posteriormente eliminado por el Manchester City, en el que Rodri y sus acompañantes versionaban el ‘Bella Ciao’ con un "Vini, ciao, ciao, ciao". Las imágenes volvieron a circular cuando las negociaciones para fichar por el Real Madrid parecían encaminadas. Aunque el nombre de Rodri nunca desapareció del debate blanco, el club situó por delante otras operaciones y terminó demorando la que parecía más necesaria.

Un fichaje de Riquelme para Florentino

Rodri nunca ha ocultado su deseo de regresar a España, donde se formó en la cantera del Atlético antes de abrirse paso en la élite con el Villarreal. Su primer gran título de clubes lo conquistó precisamente frente al Real Madrid, en la Supercopa de Europa de 2018. También participó en el hundimiento del equipo de Ancelotti en el Etihad el 17 de mayo de 2023 (4-0). Después de ser elegido MVP de la Eurocopa de 2024, su nombre volvió a aparecer en la agenda blanca, pero el club nunca dio prioridad a una carpeta que terminó reabriéndose durante la campaña electoral de este año.

Enrique Riquelme, entre Erling Haaland y Rodri Hernández, dos fichajes que 'prometió' en campaña. / AGENCIAS

Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez, convirtió a Rodri en una de sus grandes bazas electorales junto a Erling Haaland. En un contexto marcado por los bandos, que el candidato opositor aparaciese públicamente provocó un rechazo inicial que terminó diluyéndose ante los informes positivos sobre el futbolista. El club reconsideró entonces su postura sobre un Rodri que llevaba tiempo enviando mensajes claros.

"¿Si me gustaría volver a jugar en España, en LaLiga, en Madrid? Me gustaría volver, sí, obviamente", llegó a declarar en el programa ‘Radioestadio Noche’, de Onda Cero, antes del Mundial. También trató de rebajar la polémica con Vinicius: "Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí, pero no es así en absoluto. Le tengo un gran respeto, también por todo lo que hizo aquel año. Al final son otras personas, terceros, quienes deciden quién gana el Balón de Oro".

Durante la celebración del Mundial, Rodri posó junto a Llorente, Pubill y Baena con una bandera que incluía el escudo del Atlético. Mensajes cruzados, interpretables y susceptibles de provocar una sobrerreacción, pero que han terminado desembocando en un desenlace que obligará a Mourinho a reconstruir un centro del campo cuyo líder debía ser Rodri. Un fiasco que evidencia las dificultades del Real Madrid para encontrar soluciones a problemas concretos.