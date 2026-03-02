Rodillazo en la cara de Rüdiger a Diego Rico... ¡sin expulsión!

Antonio Rüdiger sigue como si nada sobre el terreno de juego y sin llevarse ni una sola amarilla a pesar de haberle propinado un rodillazo sin sentido al futbolista del Getafe Diego Rico en el derbi madrileño de este lunes en el Santiago Bernabéu.

En el minuto 26 de partido, hubo lío sobre el césped a raíz de una acción entre Diego Rico y Vinicius. Rüdiger fue por detrás y le propinó al lateral azulón dos golpes con la rodilla cuando caía al suelo.

Los jugadores del Getafe reclamaron y se echaron las manos a la cabeza, pero el colegiado Muñiz Ruiz hizo caso omiso. El balón salió por banda y no señaló ninguna infracción. Tampoco fue llamado por el VAR por Valentín Pizarro Gómez a pesar de la claridad de la acción y los rodillazos que todo el mundo pudo apreciar.

Un partido 'descontrolado'

El partido entre el Real Madrid y el Getafe está teniendo muchas acciones polémicas y también duras entradas que el colegiado no está sabiendo atajar. En lo futbolístico, el equipo que entrena José Bordalás no solo está plantando cara a los blancos sino que, antes de descanso, Satriano ha marcado un golazo estratosférico para adelantar a los getafenses en el marcador.