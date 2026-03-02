Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid-GetafeClasificación LaLigaFirmas Elecciones BarçaRüdiger agresiónMbappé LesiónSorteo Indian WellsElecciones BarçaEspaña-UcraniaHorarios F1 AustraliaAtlético LesiónStéphanie FrappartPedriSimeoneFinalissimaDroDori RuanoNewey Aston MartinBernie EcclestoneLahm La MasiaClasificación LaLiga sin VARBaba KoroumaPichichi LaLigaMbappéBarcelona - Atlético horarioAlineaciones probables Barcelona - AtléticoEndrickPróxima carrera MotoGPReal Madrid - GetafeReal Madrid - Getafe alineacionesCuadro Champions octavosHorarios octavos ChampionsDónde ver F1Elecciones Barça 2026Camp NouJuegos gratis PS Plus marzoJorge ReyPaco González
instagramlinkedin

REAL MADRID

Rodillazo en la cara de Rüdiger a Diego Rico... ¡sin expulsión!

El colegiado Muñiz Ruiz no señaló nada, ni falta, pese a la dura acción del defensa alemán en el Real Madrid - Getafe

¡Así se ha vivido el gol de Satriano en la radio!

¡Así se ha vivido el gol de Satriano en la radio!

¡Así se ha vivido el gol de Satriano en la radio! / @carruseldeportivo

German Bona

German Bona

Antonio Rüdiger sigue como si nada sobre el terreno de juego y sin llevarse ni una sola amarilla a pesar de haberle propinado un rodillazo sin sentido al futbolista del Getafe Diego Rico en el derbi madrileño de este lunes en el Santiago Bernabéu.

En el minuto 26 de partido, hubo lío sobre el césped a raíz de una acción entre Diego Rico y Vinicius. Rüdiger fue por detrás y le propinó al lateral azulón dos golpes con la rodilla cuando caía al suelo.

Los jugadores del Getafe reclamaron y se echaron las manos a la cabeza, pero el colegiado Muñiz Ruiz hizo caso omiso. El balón salió por banda y no señaló ninguna infracción. Tampoco fue llamado por el VAR por Valentín Pizarro Gómez a pesar de la claridad de la acción y los rodillazos que todo el mundo pudo apreciar.

Noticias relacionadas y más

Un partido 'descontrolado'

El partido entre el Real Madrid y el Getafe está teniendo muchas acciones polémicas y también duras entradas que el colegiado no está sabiendo atajar. En lo futbolístico, el equipo que entrena José Bordalás no solo está plantando cara a los blancos sino que, antes de descanso, Satriano ha marcado un golazo estratosférico para adelantar a los getafenses en el marcador.

TEMAS