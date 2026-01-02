REAL MADRID
Roborock, nuevo patrocinador del Real Madrid
El conjunto blanco y la empresa de robots aspiradores firman una alianza estratégica global
El Real Madrid ha anunciado a Roborock como uno de sus nuevos patrocinadores. Se trata de una empresa china de robots aspiradores presente en 40 países.
"El Real Madrid y Roborock, la marca de robots aspiradores presente en 40 países, han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica global que une a dos organizaciones de referencia internacional. La firma tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid, con la presencia del director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, y el presidente de Roborock, Quan Gang", explica el equipo madridista en su comunicado oficial.
"La alianza se apoya en valores compartidos como la búsqueda constante de la excelencia, la innovación y una visión global. Roborock se ha consolidado como la marca número uno en ventas globales de robots aspiradores, gracias a su apuesta constante por el desarrollo tecnológico y soluciones de alto rendimiento, en línea con la cultura de excelencia del Real Madrid.
El acuerdo contempla el desarrollo de acciones conjuntas y una presencia destacada de Roborock en los principales activos del club, con iniciativas orientadas a acercar estos valores comunes a los aficionados", añade el anuncio.
En 2024, Roborock fue reconocida como la marca número uno en ventas de robots aspiradores a nivel mundial.
