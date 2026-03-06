Roberto Trashorras: "Si te soy sincero, nunca me habría imaginado a Arbeloa entrenando al Madrid"

El fútbol de Roberto Trashorras (Lugo, 1981) siempre se entendió mejor desde la pausa que desde la prisa. Centrocampista de mirada serena y cabeza levantada, el gallego construyó su carrera alrededor del balón y del juego, convirtiéndose con el paso de los años en uno de esos futbolistas que explicaban el partido con cada toque. Formado en la cantera del Real Madrid Castilla y con una etapa posterior muy significativa en el RC Celta de Vigo, Trashorras terminó consolidando su figura en el Rayo Vallecano, club en el que alcanzó la madurez futbolística y donde el barrio todavía lo recuerda como a uno de sus grandes referentes recientes.

Desde su experiencia en el centro del campo, Trashorras analiza el momento de ambos conjuntos en un tramo decisivo de la temporada en estas alturas del curso. Con la naturalidad que siempre le caracterizó dentro y fuera del campo, el excapitán franjirrojo también mira hacia su propio futuro en los banquillos. Tras sus primeras experiencias formativas como entrenador, no esconde que el fútbol sigue siendo su lenguaje cotidiano. Sin prisa pero sin cerrar puertas, Trashorras reconoce que le gustaría volver a asumir las riendas de un equipo cuando aparezca el proyecto adecuado.

Pregunta. ¿Qué tipo de encuentro imaginas a nivel futbolístico y emocional?

Respuesta. El Celta llega muy bien, ahora mismo en posiciones europeas y es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es difícil poder adivinar un once, porque todos los jugadores están participando. Giráldez, además, es un entrenador que rota mucho, pero la idea la tiene muy clara. Siempre con esa línea de tres, con los carrileros muy altos, con mucha gente por dentro… es un rival muy complicado de poder ajustar. Enfrente, un Madrid que viene con dudas, que parecía que con Álvaro había alguna mejora, sobre todo en el tema defensivo, pero la última derrota en Getafe vuelve a sembrar las dudas.

P. ¿Qué te parece la evolución del Celta este año?

R. Están haciendo una cosa muy bien: darle mucha continuidad al producto de la casa. No empezó bien, los resultados parecían que no llegaban, muchas jornadas con empates, y siempre han sido apoyados por el club, eso lo tienen claro. Giráldez conoce muy bien a la cantera, a muchos de sus jugadores ya los había entrenado y está haciendo debutar a mucha gente. Ahora es un equipo muy atractivo de ver. El Madrid tiene que hacer muy buen partido en Balaídos si quiere ganar a este Celta.

P. ¿Qué lectura haces de lo que le está ocurriendo al Madrid?

R. Hoy en día, tal y como está el fútbol, tienes que empezar a construir un equipo desde el compromiso. Si eres capaz de hacer eso, con todo el talento que tienes, seguramente muchos partidos los ganes. Ahora parece que ha habido momentos en los que sí que ha mejorado en eso, pero solo son momentos. Es un equipo que necesita generar mucho más fútbol, pero su perfil de jugador en el medio campo no le ayuda, sobre todo con equipos en bloque bajo. Me falta fútbol por ahí dentro. Quizás el único que tiene un poquito más de talento puede ser Arda Güler, pero me falta uno o dos centrocampistas de otro talante. Tanto Camavinga como Tchouaméni como Fede Valverde son jugadores físicamente muy fuertes, pero a la hora de llevar el peso del partido no lo tienen y por eso les está costando. Si a eso le sumas las lesiones tan complicadas que tiene, el Madrid lo va a tener difícil y tiene que cambiar para los partidos que le vienen este mes.

P. ¿Crees que con lo que tiene le va a dar para poder pelear por la Liga y la Champions hasta el final?

R. Bueno, estamos hablando de una muy buena plantilla. Por plantilla y por jugadores no tengo dudas. El Madrid en cualquier momento te puede remontar la Liga y te puede ganar la Champions porque lo ha hecho otras veces. Es verdad que no me genera tanta confianza. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero yo a priori no lo pongo como un equipo candidato. Considero que tiene que hacer muchas cosas bien para poder llegar a esas rondas finales. Veo bastantes lagunas, tanto a nivel defensivo como ofensivo, ahora mismo. Luego te puede venir el City y puedes ser un equipo sólido que esté muy acertado de cara a gol y puedes pasar la eliminatoria.

P. ¿Te imaginabas que Arbeloa podría acabar llegando a ser el entrenador del Real Madrid algún día?

R. Si te soy sincero, no. Porque en ese momento tampoco lo hablábamos. A lo mejor sí se podía intuir en otros casos. Y la verdad es que tiene mucho mérito. Ha hecho muy buenas temporadas en la cantera del Madrid, ha tenido también la valentía de coger al Madrid en esta situación y no es fácil. Desde el primer momento ha intentado generar mucha confianza al jugador y que sea un buen grupo. No es fácil cuando coges un proyecto de otra persona; entrar no es sencillo. Hay que esperar. Sobre todo ahora llega lo más importante y veremos cómo reacciona el equipo.

Trashorras como jugador del Real Madrid / Real Madrid

P. Respecto a la contiuidad de Iago Aspas. Más allá de lo contractual, sigue siendo el pilar futbolístico y emocional del Celta, ¿Qué perdería el club si no continuase?

R. Bueno, a ver, tarde o temprano Iago se va a tener que ir, eso es lógico. Estamos hablando del mejor o de los mejores jugadores de la historia del Celta. Es un chico que, desde el principio, cuando coincidí con él y venía de abajo, ya se le notaba algo diferente. El Celta estos años ha tenido mucha dependencia de Iago, ya que ha marcado una época. Sigue haciendo goles, sigue participando, aunque va cumpliendo años y lo normal es que cada vez vaya jugando menos. Creo que el Celta debe cuidar sobre todo su salida cuando él considere que no quiere seguir, se vaya o lo deje. Eso es lo más importante.

P. Su recuerdo de aquel Celta–Alavés en el que un joven Aspas marcó un doblete clave para la salvación.

R. Tiene la capacidad de aparecer en los momentos más importantes, como nos pasó a nosotros en el partido contra el Alavés. Metió los dos goles de la salvación. Es capaz de imaginarse cosas dentro del campo y, además, intentar hacerlas. Muchas le salen bien.

Roberto Trashorras con la camiseta del Celta / RC Celta

P. La diferencia entre La Masía y La Fábrica

R. Ambas tienen grandes profesionales, grandes jugadores y trabajan muy bien, pero quizás a lo largo de los años la gran diferencia que yo he percibido es que el Barça ha apostado mucho más por los canteranos. Sobre todo en la época de Pep, de Rijkaard y de Luis Enrique. Siempre han sido entrenadores que los han puesto a jugar. En el Madrid se ha optado más por esos jugadores que podían destacar, cederlos, venderlos y luego quizás repescarlos. Después, el estilo desde el primer momento que entras al Barça es una idea de juego muy pautada. Sin embargo, el Madrid es más de competir y de que sus equipos estén lo más arriba posible.

P. Por todo ello, ¿puede estar un poco más arropado el jugador del Barça cuando sube al primer equipo que el del Madrid?

R. Bueno, a ver, más arropado… no sé; más sencillo, sí. Si tú desde la base haces una cosa, cuando llegas al Barça B sigues haciendo la misma y llegas al primer equipo y muchas de las cosas son muy parecidas, es mucho más fácil. Al final gente como Busquets, Pedrito, Sergi Roberto, Messi, etcétera venía de épocas pasadas con Guardiola en el filial y en el primer equipo cuando subió Guardiola era lo mismo.

Trashorras debuta con el FC Barcelona / Sport

P. ¿Cómo se vivió entonces ese cambio y crees que hoy sería mucho más difícil de gestionar para un jugador joven?

R. Sí, la verdad es que fue un cambio difícil, no era mi primera idea. Yo ya había jugado en el primer equipo y mi idea era dar el salto a Primera División. Tenía más ofertas firmes para hacerlo, pero por unas circunstancias decidí irme para allí. Creía que era lo mejor en ese momento, por las circunstancias y por tener la oportunidad de jugar en otro grande, que seguramente en otras circunstancias no se podría. Estuve dos años y la verdad es que no estuve mal. Conseguí un ascenso muy bonito, la gente me trató muy bien y no tengo malas palabras para nadie.

P. ¿Hoy un canterano del Barça podría irse al Madrid sin que su carrera quedase marcada desde el primer día?

R. Hay que verse ahí. Muchas veces los dirigentes, te cogen en una situación débil a nivel de madurez. Eres una persona joven y al final te pueden llegar a convencer. Y estás hablando de uno de los mejores equipos del mundo. La posibilidad de jugar ahí la tienen jugadores contados y muchas veces eso también es atractivo.

P. Como entrenador, ¿piensas reengancharte si sale alguna buena oportunidad?

R. Sí, es mi idea. En el CD Lugo pasé por el filial y cuatro meses por el primer equipo en Primera RFEF. Ahora estoy esperando que me salga algo que me convenza. Tampoco tengo prisa ni quiero meterme en cualquier sitio. Sigo comentando partidos en la radio y también con el proyecto que tenemos en el Barça Legends, con el que vamos jugando por todo el mundo. Si me sale algo bonito, interesante y alguien que apueste por lo que yo creo, encantado.