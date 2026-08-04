Roberto Gómez, sobre la renovación de Vinicius: "Es el mejor jugador que tiene el Real Madrid; no hay nadie como él"

El futuro de Vinicius en el Real Madrid está completamente en el aire. El extremo brasileño tiene contrato en vigor hasta 2027, pero su renovación está estancada, pues quiere recibir un sueldo parecido al de Kylian Mbappé. Además, el conjunto blanco está a punto de fichar a Yan Diomande por más de 120 millones de euros.

La situación contractual del extremo brasileño está en boca de todos, y desde el programa 'La Tribu', de Radio Marca, analizaron su posible marcha del Real Madrid. Uno de los equipos interesados en Vinicius sería el Arsenal, conjunto dirigido por Mikel Arteta. Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua al respecto fue Roberto Gómez, quien dejó clara su postura.

En primer lugar, el tertuliano de 'La Tribu' reconoció que "Vinicius no quiere irse del Real Madrid y Florentino Pérez no quiere que se vaya". Por otro lado, remarcó que la relación entre el extremo brasileño y el Real Madrid es excelente, a pesar de todo lo que se está diciendo en los últimos días.

Gómez no dudó en decir que Vinicius es una pieza fundamental para el conjunto de José Mourinho, pues "es el mejor jugador que tiene el Real Madrid. No hay nadie en banda que juegue como él. Pensar ahora que se vaya... yo no lo concibo".

Asimismo, recordó que el extremo del Real Madrid nunca ha demostrado su intención de abandonar el club y si su renovación está parada es porque así lo acordaron antes de verano, debido a que había el Mundial de por medio.

"Me constaba una renovación inminente. Se aparcó un poco por la situación de los últimos partidos, pero el acuerdo entre Florentino y el entorno de Vinicius existía", señaló en 'La Tribu'.

Vinicius se señala el escudo de Brasil tras marcar en Nueva Jersey frente a Marruecos. / Afp7

El periodista expresó que no es una situación nada fácil: "¿Quién va a pagar 150 o 200 millones por un jugador al que le queda un año de contrato? Y si Vinicius dice 'yo me quedo aquí', ¿qué haces?".

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