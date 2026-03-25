Roberto Gómez enciende las alarmas en el madridismo: "La situación de Mbappé es muy grave"

La lesión de Kylian Mbappé sigue trayendo cola. El extremo francés se ausentó de los primeros encuentros de 2026 y regresó arrastrando molestias físicas. El delantero francés padecía de un esguince en su rodilla izquierda y pese a que estuvo fuera varios encuentros, regresó antes de lo previsto.

Una decisión que el francés sigue pagando caro. Mbappé, a mes de marzo, sigue sintiendo dolor en su rodilla y esta semana se publicó una información sobre su recuperación que explica la tardanza de ella. El delantero fue examinado de la pierna equivocada en el diagnóstico inicial de su lesión de rodilla.

Una segunda opinión en Francia

El equipo médico estudió la rodilla de Mbappé en Madrid, examinó en un primer momento imágenes de una resonancia de la pierna derecha cuando su dolencia se encontraba en la izquierda, donde padecía un esguince de rodilla. Por esa razón, se marchó a Francia a buscar una segunda opinión y este martes se desplazó a Boston junto al resto de la selección francesa para jugar un amistoso contra Brasil el jueves.

El Mundial, a todo esto, peligra para Mbappé. La decisión de forzar o no su lesión está en sus manos, aunque él mismo ha afirmado que seguirá jugando con el Real Madrid y con la selección francesa, tal y como hizo en 2022, para prepararse para el Mundial de Qatar.

Preocupación en Madrid

El periodista Roberto Gómez, en La Tribu de Radio Marca, analizó la situación del parisino. El tertuliano fue directo: "Es una situación muy grave", afirmó.

Roberto afirma que el club debería dar explicaciones sobre lo sucedido, ya que lo considera un error muy grave. "Ahora tienen que hablar los servicios médicos del Real Madrid en un comunicado, eso es lo que tienen que hacer. Que el diagnóstico estaba en la rodilla equivocada es algo que mí me parece muy fuerte", dejó claro, afirmando que la gravedad del asunto va más allá del propio Mbappé.

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A todo esto, concluyó tendiéndole la mano a Mbappé. "Que tu estrella se sienta mal... es una situación muy grave", hablando de confianza en el club.