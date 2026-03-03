Roberto Gómez desvela el problema del Real Madrid: "No es momento de cargarse a Arbeloa”

El Real Madrid volvió a tropezar este lunes ante el Getafe y reabrió viejas heridas cuando parecía haber dejado atrás su momento más delicado. La clasificación en Champions frente al Benfica había servido como bálsamo, pero las dos últimas derrotas en Liga han devuelto la incertidumbre al entorno blanco y han puesto nuevamente en entredicho el proyecto de Arbeloa.

El equipo no solo atraviesa dificultades deportivas, sino que también arrastra dudas estructurales que aumentan la sensación de inestabilidad. La caída ante el Getafe dolió especialmente por tratarse de un rival vecino y por la forma en que se produjo. En apenas dos jornadas, el conjunto madridista ha pasado de liderar la tabla a ocupar la segunda posición, ahora a cuatro puntos del primer puesto.

En radio Marca, Roberto Gómez analizó con dureza la situación actual del Real Madrid durante su intervención en el programa La Tribu. El periodista describió a un Real Madrid desorientado, sin identidad futbolística y sin capacidad para competir con orden. "Es una ruina de equipo. Es mi titular. Una auténtica ruina de equipo. Los partidos los ganan a nivel individual, con Vinicius y el portero como únicos que están a la altura. El resto, nada. No se sabe a qué juegan y el responsable es Álvaro Arbeloa", empezaba, en Radio Marca.

"Vi un equipo totalmente perdido, sin saber a qué jugar. No se sabía a qué jugaba ayer el Real Madrid, sin saber competir ante el oficio del Getafe, haciendo faltas como niños. Es un Madrid demasiado joven, demasiado infantil y con muy poca calidad”, decía de forma contundente.

Algunos lamentan la salida de Xabi Alonso, y la llegada posterior de Arbeloa la consideran prematura. “Estoy muy decepcionado con Arbeloa. Esperaba más de él. Ha hecho una gran labor en las categorías inferiores, pero este equipo es plano, flojito de experiencia y sin personalidad. El entrenador está superado. Ayer, además, tuvo una actitud desafiante en la rueda de prensa que no conviene ni a él ni al Real Madrid.”

“No se ve la intervención de Florentino Pérez, ni del director deportivo José Ángel Sánchez, ni de asesores como Solari. Es preocupante la falta de dirección y de control". Y advierte en Champions: "La estocada puede llegar con el Manchester City en Europa” y que “el presidente debe estar muy preocupado. No es momento de cargarse a Arbeloa", concluye. De cara al futuro inmediato, advirtió sobre el riesgo que supondría un cruce europeo ante el Manchester City, señalando que un tropiezo en ese escenario podría agravar la crisis deportiva. Aun así, matizó que no considera oportuno un cambio de entrenador en este momento de la temporada.

En el plano deportivo, aseguró que el equipo depende en exceso de individualidades como Vinícius Júnior y del rendimiento del guardameta, sin un sistema colectivo sólido que respalde el juego. Esa falta de estructura, afirmó, termina pasando factura en partidos exigentes.