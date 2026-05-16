Roberto Gómez desvela el problema de Florentino: "Mbappé y Vinicius no pueden estar juntos"

El Real Madrid atraviesa un momento complicado de la temporada. Con ningún título en juego, la plantilla blanca ya piensa en cerrar LaLiga venciendo los dos compromisos que le quedan: Sevilla y Athletic Club. Los de Arbeloa vencieron el último encuentro ante el Oviedo por 2-0, en un partido totalmente descafeinado y que dejó múltiples dudas.

Vinicius fue titular en el partido, aunque no vio portería, y Mbappé suplente, que disputó los últimos 20 minutos de partido. Al francés no le gustó nada ser "el cuarto delantero de la plantilla" y partir como suplente, a pesar de que estaba arrastrando molestias y con el Mundial a la vuelta de la esquina. El de Bondy mostró su descontento en zona mixta y le dejó un mensaje a Arbeloa, por su parte, sorprendido tras las declaraciones de Mbapppé.

Una convivencia de 'egos'

El madridismo tiene dudas sobre el futuro del Real Madrid y la convivencia entre Kylian Mbappé y Vinicius. El periodista Roberto Gómez, en Radio Marca, defendió que el club blanco atraviesa un momento decisivo y que la dirección deportiva deberá tomar medidas importantes para evitar tensiones internas dentro del vestuario.

Según explicó el tertuliano, la situación entre ambas estrellas habría alcanzado un punto delicado. Roberto Gómez sostuvo que dos futbolistas con tanto peso mediático y futbolístico pueden terminar chocando en un mismo proyecto deportivo. En su opinión, el presidente del club deberá gestionar cuidadosamente los egos y el liderazgo dentro del equipo para mantener la estabilidad competitiva. "Ha llegado el momento que Florentino Pérez tome una decisión", afirma.

"Ha llegado el momento, cuando acabe el proceso electoral, que Florentino Pérez decida quién sigue en el Real Madrid, Mbappé o Vinicius", explica. Roberto Gómez destacó especialmente la figura de Kylian Mbappé. Consideró que el delantero francés transmitió liderazgo y personalidad en sus recientes intervenciones públicas. Además, elogió la seguridad mostrada por el jugador ante los medios de comunicación y aseguró que sus declaraciones reflejan madurez dentro del vestuario madridista.

Vinicius es uno de los pocos aliados de Álvaro Arbeloa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

El periodista recordó además el enorme esfuerzo realizado por el club durante los últimos años para lograr la incorporación del atacante francés. A su juicio, la apuesta institucional y deportiva por Mbappé demuestra la importancia que tiene para el proyecto del Real Madrid y explica por qué muchas miradas se centran ahora en su relación futbolística con Vinicius Junior. "Lo que ha hecho Florentino Pérez para que venga Mbappé no lo ha hecho por nadie", afirmó durante la tertulia.

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Otro de los temas tratados en la tertulia fue la figura de Álvaro Arbeloa. Roberto Gómez aseguró que algunos acontecimientos recientes permitieron ver una faceta más firme y directa del técnico. Según comentó, determinadas decisiones y actitudes dejaron clara la autoridad de Arbeloa dentro del grupo y su manera de manejar situaciones de presión.