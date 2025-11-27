Roberto Gómez no se corta: "Cómo se ha notado la llamada de Florentino Pérez a Xabi Alonso"

Xabi Alonso salió de Grecia con una victoria en el bolsillo. El Real Madrid no convenció, pero se llevó los tres puntos en El Pireo, ante un Olympiakos descarado y valiente. El técnico de Tolosa 'alejó' el humo que le rodea durante la última semana, o almenos un poco, porque a pesar de la victoria, que era necesaria, el equipo no terminó de convencer a nivel de sensaciones.

Sobre todo, en Madrid. La prensa blanca se ha cebado en las últimas semanas con Xabi Alonso, cuestionando su estilo y algunos, incluso, poniendo fecha límite a su continuidad. Tras el encuentro ante los griegos, las dudas disiparon, pero un sector del madridismo pide más exigencia al equipo, sobre todo, en fase defensiva.

La llamada de Xabi Alonso a Florentino

En el programa de La Tribu, de Radio Marca, el periodista Roberto Gómez, fue contundente con Xabi Alonso, tras la llamada de Florentino Pérez a Xabi Alonso, que ha cambiado la dinámica del equipo. Según Gómez, fue clave para que el equipo reaccionara positivamente en la Champions.

Desde el principio, Roberto Gómez destacó que el fútbol español llegaba a la jornada europea en un estado de incertidumbre. Sin embargo, fue rápido en señalar que la clave del cambio en el Real Madrid estaba en la gestión interna del vestuario. "Se nota la llamada de Florentino Pérez a Xabi Alonso, se nota muchísimo", repitió varias veces para subrayar la importancia de este gesto.

Roberto defendió con firmeza que la reunión entre jugadores y entrenador fue el verdadero punto de inflexión. "Hemos hablado, y por lo visto durante un buen rato", destacó citando a Xabi Alonso. Para el periodista, esa frase resume perfectamente lo que necesitaba el equipo: "Eso fue lo que el Real Madrid requería".

Una victoria que no calma todas las dudas

Cuando su compañero Raúl Varela preguntó si la victoria del Real Madrid había dado finalmente tranquilidad a la afición blanca, Roberto fue contundente en su respuesta: "Ninguna, ninguna, ninguna". Según el periodista, el equipo aún tiene piezas clave fuera, como el portero titular y Éder Militão, a quien calificó como "el mejor central del mundo". Además, indicó que la recta final del partido volvió a ser tensa, lo que dejó claro que las preocupaciones en torno al equipo no se han disipado del todo.

En cuanto a la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico, Roberto subrayó que el distanciamiento había sido evidente durante los últimos meses. Sin embargo, señaló que la intervención directa de Florentino Pérez y el diálogo interno entre los futbolistas y el entrenador han "salvado los muebles" por el momento. "Han tenido que esperar seis meses para hablar", criticó Gómez, sugiriendo que la gestión del equipo no ha sido la más adecuada.