Roberto Carlos muestra las secuelas de su duelo con Messi en un Clásico: "Ahora está torcido"

El jueves, Roberto Carlos pasó por el programa 'La Revuelta', donde repasó su etapa como futbolista y dejó varias anécdotas de su carrera, especialmente de sus años en el Real Madrid y de los duelos que vivió contra algunos de los mejores jugadores del mundo.

Durante la entrevista, el exlateral brasileño habló de esos años en los que se enfrentaba a auténticas leyendas del fútbol mundial. Entre los nombres que aparecieron se encontraban Figo, Samuel Eto’o y Leo Messi.

El exjugador explicó una anécdota con el delantero argentino: "Intenté agarrarlo, me hizo un movimiento y el dedo se fue para atrás". Broncano quiso saber si llegó a lesionarse en la jugada y el exfutbolista confirmó entre risas que se fracturó el dedo: "Ahora está un poco torcido".

Hace un tiempo, Roberto Carlos detalló cómo fue la jugada en un pódcast del exfutbolista Mikel Obi: "Messi es increíble. Le agarré de la camiseta por aquí e hizo pac. Messi me rompió el dedo, era muy bueno y muy rápido, me amagaba ir por fuera e iba hacia adentro. Ahora tengo su recuerdo".

Leo Messi y Roberto Carlos / Javi Ferrándiz

El brasileño recordó también el contexto de aquel momento, cuando se cruzó con un Messi muy joven en sus primeros años en el fútbol profesional: "También jugaba con Ronaldinho. Eran partidos especiales, muy bonitos de jugar".

Más allá de esa anécdota, Roberto Carlos insistió en el respeto que siente por los futbolistas con los que compartió época: "A los grandes jugadores siempre hay que admirarlos. Jugar contra esas leyendas era espectacular".

Entre risas, también dejó alguna confesión sobre su estilo de juego y bromeó sobre su fama de defensa duro: "Puede ser que algunos futbolistas se acuerden de las patadas que les pegaba".

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Entre los rivales a los que les tocó "sufrirlo" en más de una ocasión, el exfutbolista brasileño mencionó a Jesús Navas, Joaquín o Finidi George. "Joaquín sufría mucho el pobre", declaró entre risas.