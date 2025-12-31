Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón

Roberto Carlos, exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Sao Paulo debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y, tras una resonancia por todo su cuerpo, se detectó el problema cardíaco.

Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos. La cirugía se alargó por un problema en la misma, pero todo salió perfectamente.

Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro. A partir de ahora, Roberto Carlos estará las próximas 48 horas en observación para estar atentos a su estado, pero él se encuentra bien, tal y como ha confirmado al periódico madrileño: "Ahora ya estoy bien".

Roberto Carlos se encontraba en Brasil pasando las fiestas en compañía de su actual esposa y uno de sus hijos. Hay que recordar que el exfutbolista ocupa el puesto de embajador del Real Madrid y reside en España. El brasileño fue al hospital para chequear un trombo en la pierna, una prueba rutinaria por ese problema que tiene en su pierna.