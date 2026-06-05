Roberto Carlos desvela detalles sobre Florentino Pérez y las elecciones del Real Madrid: "Vienen cosas interesantes"

Ya solo quedan dos días para las elecciones a la presidencia del Real Madrid y la campaña entra en sus últimas horas. Tras dos semanas marcadas por anuncios, promesas y cruces de declaraciones, los socios decidirán este domingo quién dirigirá el club blanco durante los próximos años.

Mientras Enrique Riquelme ha acaparado buena parte de los focos con sus propuestas y los nombres que ha ido poniendo sobre la mesa, Florentino Pérez sigue sumando apoyos de figuras históricas del madridismo. Uno de ellos es Roberto Carlos, que pasó por el plató de 'La Revuelta' y habló sin tapujos sobre la actualidad del club y las elecciones.

El exfutbolista brasileño no escondió cuál será su voto y mostró total confianza en que el actual presidente seguirá en el cargo: "Van a ser unas elecciones, otra vez, importantísimas. Voy a votar a Florentino. Creo que vamos a ganar bien".

Broncano le preguntó por el futuro del banquillo madridista y Roberto Carlos respaldó la versión ofrecida por Florentino Pérez: "Si el presidente ha dicho que Mourinho es el entrenador, es que sí".

El exlateral destacó uno de los aspectos que más valora de la gestión del presidente madridista: "Una cosa que hace que es superimportante aquí es que usa mucho a los socios. Siempre ha dicho que son los dueños del club y está cumpliendo con su palabra. El Real Madrid es de los socios".

Durante la entrevista, el brasileño dedicó unas palabras muy cariñosas a Florentino: "Yo le llamo papá y él siempre me echa la bronca", bromeó antes de explicar la importancia que ha tenido en su vida. "Ha sido una persona espectacular. Me fue a buscar a Turquía para que yo fuera embajador del club y cuando estuvimos juntos ganamos Champions, viajamos mucho tiempo juntos...Es el mejor presidente de todos los tiempos", declaró.

Roberto Carlos explicó que muchos aficionados rivales preferirían que el empresario dejara la presidencia: "A veces hablo con mis amigos que son del Atlético o del Barça y ellos no quieren que Florentino siga en el Madrid porque gana muchos títulos y va a fichar a los mejores jugadores, como siempre. Vienen cosas interesantes, seguro".

Además, aprovechó para defender la forma de trabajar del club en el mercado: "Somos muy respetuosos y no atacamos jugadores que tienen contrato con otros clubes. Respetamos el contrato del jugador. Si algún futbolista quiere jugar en el Real Madrid, ahí sí se puede hablar, pero nosotros somos muy respetuosos".

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El brasileño descartó presentarse algún día a la presidencia del Real Madrid: "Primero que no tengo los valores, segundo que tengo muchos hijos para cuidar todavía. Me alegra muchísimo tener 11 hijos porque al final ellos me van a cuidar", dijo entre risas.