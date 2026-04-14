Robben da como favorito al Bayern frente al Madrid, pero advierte: "Una expulsión..."

Arjen Robben (Bedum, Países Bajos, 1984) vistió, durante su prolífica carrera, las camisetas del FC Bayern Munich y del Real Madrid, dos equipos que se enfrentan en el Allianz (miércoles, 21:00 horas) por un puesto en la final. El recuerdo que el neerlandés guarda de su etapa en el conjunto blanco no es el más positivo. Su salida al equipo bávaro le abrió una carrera de éxitos tras vivir, en las dos temporadas que pasó en el Bernabéu, el Galacticidio. Robben ha analizado este choque de trenes en la previa para la web oficial del Bayern.

"Un partido nunca está cerrado"

“Para mí, el Bayern fue mejor equipo en la ida. Creo que el resultado se quedó quizá un poco corto. Pero sigue siendo el Real Madrid. Es algo que también dijo Vincent Kompany: ‘Contra ellos tienes que estar concentrado y metido durante 90 o 95 minutos, incluso cuando menos lo esperas. Ellos pueden marcar de la nada. En el fútbol, un partido nunca está cerrado. El Madrid es el mejor ejemplo de eso’”, aseguró Robben, quien celebró por todo lo alto la eliminación que el Bayern logró en 2012 en el Bernabéu.

Robben sonríe al ver la Champions de 2024 que se llevó el Madrid. / ANNA SZILAGYI / EFE

El equipo bávaro profanó el feudo madridista tras alcanzar la final desde los once metros, después de igualar el 2-1 de la ida. Por poner en contexto el paso del tiempo: Manuel Neuer defendió la portería del Bayern aquel día, en el que un jovencísimo David Alaba (19 años) no falló en la tanda fatídica. Desde entonces, los cruces han favorecido al Madrid, de ahí que esta vuelta de cuartos se asuma como un posible cambio de guion histórico frente a la estadística reciente. Pero la forma de uno y otro equipo no será definitiva, según Robben.

“No puedes darles por muertos nunca. Me impresiona su calma. Se sienten cómodos defendiendo atrás y, de repente, golpean. A veces solo necesitan uno o dos momentos. Hay que estar muy atento. Tienen muchísima calidad individual, aunque creo que como equipo el Bayern es mejor”, desgranó Robben, consciente de que el palmarés siempre entra en juego a partir de las eliminatorias. En Madrid buscan paralelismos con las temporadas de la Séptima o la Octava, en las que también fracasaron en Liga.

El detalle que no puede obviar el Bayern

Cualquier antecedente les vale para su cábala. “Siempre se habla de ‘los blancos’. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Tienen más Champions que nadie y eso ya lo dice todo. Siempre buscan a los mejores jugadores. Antes estaban los Galácticos; después llegaron otros como Cristiano, Kaká o Xabi Alonso. Siempre han tenido grandes nombres”, explica Robben sobre el argumento que sigue pesando en el imaginario del Madrid, que lo fía todo a la calidad individual de Jude Bellingham, Vinícius Júnior o Kylian Mbappé.

A ello hay que sumarle los detalles que cambian una eliminatoria de Champions. El más importante lo pone sobre la mesa el propio Robben en su pronóstico final: “¡Apuesto por el Bayern! Porque son sólidos y ahora mismo todo funciona. Es una máquina en marcha y creo que seguirá hasta el final. Pero es fútbol: puede pasar cualquier cosa, una expulsión, por ejemplo. Tienes que estar concentrado durante 95 minutos. Si el Bayern lo logra, para mí solo hay un ganador”. Lo sabe bien el City, al que una expulsión de Bernardo Silva en el minuto 20 de juego dejó sin ninguna opción de remontada.