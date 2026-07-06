FÚTBOL
River homenajea a Di Stéfano en el centenario de su nacimiento y recuerda su legado compartido con el Real Madrid
El delantero debutó en el primer equipo de River Plate, ganó tres títulos entre 1945 y 1947 y posteriormente se convirtió en una leyenda del Real Madrid
River Plate se sumó a los homenajes por el centenario del nacimiento de Alfredo Di Stéfano, una figura irrepetible que une para siempre la historia del conjunto argentino y la del Real Madrid. Un legado compartido que ambas instituciones se preocupan por recordar siempre que pueden.
El club de Núñez recordó a través de sus canales oficiales los primeros pasos de la 'Saeta Rubia', que debutó con el primer equipo de River y conquistó tres títulos entre 1945 y 1947 antes de iniciar la carrera que acabaría convirtiéndolo en uno de los futbolistas más determinantes de todos los tiempos.
La entidad también puso el foco en su legado en el Real Madrid, donde lideró al equipo que cambió la historia del fútbol europeo al conquistar cinco Copas de Europa consecutivas y fue distinguido con dos Balones de Oro. El estadio principal de Valdebebas lleva su nombre y fue durante 14 años presidente de honor del Real Madrid.
Con este homenaje, River reivindicó el orgullo de haber visto nacer futbolísticamente a quien terminaría convirtiéndose en el mayor icono del madridismo y en una de las figuras más influyentes que ha dado este deporte. La iniciativa forma parte de los actos organizados con motivo del centenario del nacimiento de Di Stéfano, cuyo legado continúa siendo un nexo de unión entre dos de los clubes más importantes del fútbol mundial.
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