Rivalidad de vértigo en el derbi madrileño

Un Atlético-Madrid siempre da vértigo a sus seguidores. Da igual que los atléticos lleguen con dudas buscando su mejor versión, o que los madridistas hayan arrancado la temporada como un tiro, que cuando se cruzan se dispara la adrenalina en el campo y en la grada. Los rojiblancos llegan ansiosos y algo desorientados por dar con el estilo que lance su fútbol, mientras que los blancos llegan con buenas sensaciones sin haber engrasado del todo su maquinaria.

Simeone mantienen su filosofía más allá de llenar de caras nuevas su vestuario, y los blancos acaban de iniciar una travesía con Xabi Alonso, que le alejan de la triste monotonía en la que navegaron con Ancelotti. Pero un derbi es siempre un derbi. No hay favoritos y las tildes se cargan sobre sus figuras. Mientras Mbappé sujeta con sus goles al Madrid, el Atleti se agarra a Julián Álvarez para arrancar de una vez por todas los motores.

Equilibrio

Desde que Simeone llegó al banquillo rojiblanco, los derbis se han caracterizado por la igualdad. La rivalidad roza siempre los límites, en esa pugna por ser el primer equipo de la capital. Ni hay que recordar que se tienen ganas al margen de cómo vayan en la clasificación, aunque del resultado dependerá de que los locales salgan del bache o de que los visitantes confirmen las buenas impresiones con las que están despegando esta temporada.

Las posibles alineaciones del derbi madrileño / SPORT

Seguro que sobre el césped del Metropolitano no quedará reflejada esa diferencia de nueve puntos que hay en la tabla. Una distancia que da como favorito a los blancos, pero que anula el escenario.

Estrenos

Al margen de los actores, y ambos equipos los tienen de primera línea, un derbi madrileño va un poco más allá. La soberbia de un equipo que adorna su historia de éxitos es repudiada por el de enfrente, que aspira a superarlo y, a ser posible, aplastarlo. Por desgracia, esa manera de entender la rivalidad suele adornarse con entornos nocivos en el que se normaliza el insulto y se intenta ridiculizar al de enfrente. Y muchas veces lo pagan los actores. Falta mesura y deportividad.

Almada, Cardoso y Giménez son las bajas rojiblancas, en un once en el que solo se espera a Hancko y Nico González como caras nuevas en un derbi. Simeone recupera a Baena, que esperará su turno junto a los otros recién llegados Raspadori, Ruggeri, Pubill, Mouriño y Musso. En el otro bando, además de Xabi, será día de estreno para Huijsen, Carreras y probablemente Mastantuono. Trent está lesionado y hace compañía a Rudiger y Mendy.

Las claves

Se habla de la gestión emocional como la clave del partido, aunque será mucho más importante el estro, que une el estímulo, el ardor y la inspiración, condiciones más necesarias que esa gestión emocional que siempre crece siendo intenso.

Simeone sigue buscando su mejor once, y se espera que ponga a Griezmann como acompañante de ‘la araña’ en ataque, y a Koke de brújula en la medular.

Xabi esconde sus cartas, pero será el primer compromiso de primera línea que afronta en la Liga. Se espera que tire de los que le han traído hasta aquí, siete victorias de siete, con Mastantuono ganándose un sitio entre los más habituales del tolosarra.