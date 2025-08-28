Los rivales del Real Madrid en la liguilla de la Champions League 2025-26

Ahora sí que arranca lo importante. La UEFA sorteó los enfrentamientos de la primera ronda de la Champions League. La nueva fase liga, que se estrenó la temporada pasada, substituye la antigua fase de grupo y los clubes tendrán hasta ocho rivales diferentes. Cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

El Real Madrid quiere volver a reinar en Europa tras un curso pasado muy decepcionante. Los merengues cayeron en cuartos y de hecho, no consiguieron quedar entre los ocho primeros en la primera fase, algo que les condenó a jugar una repesca ante el Manchester City.

El Manchester City no pudo con el Real Madrid en la Champions League / AGENCIAS

Por ese motivo los blancos estuvieron muy atentos al sorteo de esta tarde en Mónaco, donde conocieron sus ocho rivales en la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26.

El sorteo funcionaba de la siguiente manera: cada club se enfrentará a dos clubes de cada bombo (hay cuatro en total), un partido en casa y el otro fuera. El Real Madrid era parte del bombo 1 y solo quedan vetados enfrentamientos entre equipos del mismo país en esta ronda y la siguiente de los play-offs. A partir de octavos de final sí que se podrán dar, como la temporada pasada con el derbi famoso del penalti de Julián Álvarez.

Los rivales del Madrid en la fase liga de la Champions son:

Bombo 1: Manchester City (casa) y Liverpool (fuera)

Bombo 2: Juventus (casa) y Benfica (fuera)

Bombo 3: Marsella (casa) y Olympiakos (fuera)

Bombo 4: Mónaco (casa) y Kairat Almaty (fuera)

¿Cómo funciona la fase liga de la Champions League?

Cada equipo disputará ocho encuentros ante ocho rivales distintos y los puntos conseguidos por cada uno se juntarán en una misma clasificación a pesar de no jugar todos ente todos, una especia de formato suizo.

Los ocho primeros clasificados se clasificarán directamente para octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto deberán jugar una ronda de play-off. A partir de esta temporada, los equipos mejor clasificados en esta primera ronda tendrán la ventaja de la localía en la vuelta de todas las eliminatorias. Por lo que esta fase pasa a tener mucha más importancia.

Un cambio importante, ya que por ejemplo, la temporada pasada el FC Barcelona jugó en Milán la vuelta de semifinales a pesar de haber quedado por encima en la fase liga.

La Champions League celebra el sorteo de la fase liga hoy jueves 28 de agosto / SEBASTIEN NOGIER

Del noveno al vigesimocuarto jugarán una ronda de play-off a doble partido. Estos se dividirán en dos: del noveno al decimosexto y del decimoséptimo al vigesimocuarto. Los primeros serán cabezas de serie de esta ronda de play-off y jugarán la vuelta en su estadio.

Del vigesimoquinto hasta el último quedarán eliminados de la competición y sin opción de jugar Europa League como se hacía en la antigua Champions.