Los rivales del Real Madrid en la Champions League 2026/2027: un sorteo benévolo con Arsenal e Inter como piedras de toque

El Real Madrid ya conoce a sus rivales en la Champions, la competición que ha ganado en quince ocasiones, pero en la que lleva dos temporadas naufragando en los cuartos. El curso pasado, el Bayern de Olise (futbolista al que deseó Florentino Pérez en el mercado) eliminó al conjunto de Arbeloa en un accidentado duelo en el Allianz.

En ninguna de las dos ediciones disputadas con el nuevo formato ha conseguido el Madrid terminar entre los ocho primeros y evitar la repesca previa a los octavos, a la que le envió en la edición pasada el Benfica de José Mourinho, ahora su entrenador. Un duelo que provocó el efecto recuerdo para su contratación.

Los ocho rivales del conjunto blanco serán, por orden de bombos: Inter de Milán (casa), Arsenal (fuera), PSV (casa), Roma (fuera), RB Leipzig (casa), Shakhtar Donetsk (fuera), LASK Linz (casa) y AEK Atenas (fuera).

En un equipo acostumbrado a acumular Copas de Europa, 11 de los 26 jugadores de la actual plantilla nunca han ganado la Champions. Entre ellos aparecen cinco de los seis fichajes de este verano, con Bernardo Silva como única excepción. El dato refleja el cambio generacional vivido por un vestuario en el que ya no está Carvajal, como tampoco otros multicampeones recientes como Nacho, Kroos o Modric.

Es el gran torneo que se le resiste a Mbappé, quien busca sacudirse la etiqueta de futbolista cuya llegada distorsionó a un equipo que venía de conquistar la Decimoquinta. Mourinho también arrastra una espina, aunque en su caso ya levantó el trofeo con el Oporto y el Inter.

En su primera etapa en el Real Madrid, el portugués alcanzó tres semifinales consecutivas, pero fue eliminado por el Barça, el Bayern (en los penaltis) y el Borussia Dortmund. Mourinho lleva 12 años y cuatro meses sin superar una eliminatoria de Champions. La última fue en abril de 2014, cuando su Chelsea remontó al PSG en cuartos. Por tanto, un objetivo común compartido entre la estrella y el timonel de un equipo donde la Copa de Europa condiciona todo lo demás.

Inter de Milán (casa)

Estadio: Giuseppe Meazza

Entrenador: Cristian Chivu

Estrella: Lautaro Martínez

Vigente campeón de la Serie A y de la Coppa, el Inter conserva el bloque con el que dominó en Italia. Chivu mantiene su 3-5-2, liderado por Lautaro, uno de los deseados por el Barça par ael '9' y reforzado con Stones, Spence o Curtis Jones. Para Mourinho será el regreso a la casa donde conquistó el histórico triplete y levantó su segunda Champions en 2010.

Arsenal (fuera)

Estadio: Emirates Stadium

Entrenador: Mikel Arteta

Estrella: Bukayo Saka

Campeón de la Premier y finalista de la última Champions, perdida ante el PSG en los penaltis, el Arsenal vuelve a aspirar a todo. Arteta conserva un núcleo reconocible, con Saka y Rice como principales amenazas. Se ha reforzado en verano como hombres como Bruno Guimarães, Ezri Konsa oTzolis para añadir todavía más talento y fondo de armario.

PSV (casa)

Estadio: Philips Stadion

Entrenador: Peter Bosz

Estrella: Ricardo Pepi

El PSV conquistó su la pasada Eredivisie, tercera consecutiva, con 19 puntos de ventaja, aunque quedó eliminado en la fase liga de la Champions. Bosz mantiene su apuesta por la presión alta y la posesión, con Ricardo Pepi como referencia goleadora. Sven Mijnans, llegado del AZ, aporta talento y llegada desde la mediapunta al campeón neerlandés.

Roma (Fuera)

Estadio: Estadio Olímpico

Entrenador: Gian Piero Gasperini

Estrella: Manu Koné

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La Roma vuelve a la Champions ocho años después tras acabar tercera en la Serie A con Gasperini. Manu Koné es el gran motor de un equipo que ha hecho permanente el fichaje de Donyell Malen. Para Mourinho será una cita especial en el Olímpico, donde conquistó la Conference League y alcanzó la final de la Europa League.