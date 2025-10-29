Rivaldo defiende a Vinicius: "El mejor del mundo no puede pasarse siete partidos siendo sustituido"

El cabreo de Vinícius con Xabi Alonso tras ser sustituido continúa siendo objeto de debate cuatro días después. El brasileño, que llegó a marcharse unos minutos al vestuario, ha recibido decenas de críticas por su comportamiento. Sin embargo, Rivaldo, aunque ha afeado el gesto de su compatriota, entiende que el extremo estuviera molesto con el entrenador tolosarra, porque ya lo ha sustituido en anteriores partidos.

El Balón de Oro en 1999 ha reconocido que "la reacción de Vinícius Júnior no fue correcta, porque dijo algunas cosas malas, y eso queda feo". Sin embargo, Rivaldo comprende la 'pataleta' del 7. "Se puede entender su enfado: estaba jugando bien, fue protagonista, participó en el segundo gol, y mantenía bien el balón arriba. Creo que se irritó, no solo por la sustitución en sí, sino porque ya le ha ocurrido en otros partidos, ya ha estado en el banquillo", señaló el campeón del mundo en 2002 en unas declaraciones a 'Betfair'.

Asimismo, Rivaldo ha recordado que Vinícius todavía es "el mejor jugador del mundo por la FIFA" y que un jugador con ese talento no puede ser sustituido nunca. “Sinceramente, un jugador como Vinícius, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un clásico que lo estaba ganando por la mínima, que el Barcelona podía empatar y que él podía terminar de decidirlo”, apuntó Rivaldo.

"No me gustó la actuación del Barça"

El exfutbolista no se quedó ahí, sino que también criticó a Xabi Alonso por su gestión con el 7 del Real Madrid. "A veces el entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella. No sé si hay algo personal con Xabi Alonso, pero a veces pasa que el técnico, para ganarse al grupo, escoge al jugador más destacado. Es una forma de mostrar autoridad. Algo así como decir: 'Si puedo hacerlo con Vinícius, puedo hacerlo con cualquiera'", explicó Rivaldo, quien cree que tanto Vini como Mbappé deberían ser intocables.

Además, Rivaldo ha dado su opinión sobre el clásico, en el que considera que las lesiones pasaron factura al Barça. "Como siempre, hubo polémicas en jugadas a favor del Real Madrid. Aun así, no vi a un gran Barcelona, como en otras ocasiones. El equipo siente mucho la falta de jugadores como Raphinha o Lewandwoski. Pero esta vez jugó solo bien a ratos. No me gustó la actuación del Barça", sentenció el brasileño.