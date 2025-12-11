Rivaldo, exfutbolista, 53 años, aconseja salir a Endrick del Real Madrid: “Me da pena, su situación es delicada"

Rivaldo también opinó sobre la crisis de resultados del Real Madrid y las dudas que hay sobre Xabi Alonso. “Se nota que el ambiente en el Real Madrid no está bien. Algo está pasando entre jugadores y entrenador. El entrenador necesita tener autoridad, pero también ser amigo de los jugadores, especialmente de las estrellas: Vinícius Júnior, Mbappé. Necesita acercarlos. Cuando intenta ser demasiado autoritario, el jugador se molesta”, evaluó el embajador de Betfair.

Rivaldo cree que Guardiola es buen ejemplo a seguir para Xabi. “Guardiola siempre hizo eso muy bien. Eso es lo que le falta a Xabi Alonso: acercar a los jugadores más importantes. No pelear por cosas pequeñas, no sacar jugadores todo el tiempo. El ambiente está mal, y por eso surgen rumores de jugadores queriendo irse, como Vinícius. No por el Real Madrid, sino por el ambiente. Creo que falta diálogo”, insistió el brasileño.

En todo caso, Rivaldo desea que Xabi se quede en el Real Madrid. “Me gustaría que continúe y muestre su calidad. Pero para eso – insistió- tiene que atraer al grupo a su lado”, repitió. Si el tolosarra finalmente dejara el Bernabéu, Rivaldo cree que el Liverpool sería un buen destino.

“Si sale, ir al Liverpool es una gran opción. Conoce el club, jugó allí y eso facilita el trabajo. Además, sería irse de un grande a otro grande. No creo que le perjudique haber sido leyenda en Liverpool. Xabi ya ha demostrado que puede ser un gran técnico. Siempre tendrá presión, pero ya la tuvo como jugador. Tiene estructura y en Liverpool tendría buenos jugadores. Así que, de darse esa opción, no tiene que preocuparse. Sólo tiene que trabajar con personalidad”, evaluó.

“Mi consejo a Endrick es que salga del Real Madrid”

Rivaldo no dejó pasar la ocasión para aconsejar a su compatriota Endrick qué hacer ahora que su estatus está reducido a la mínima expresión, sin apenas minutos en el Real Madrid. “La situación del Real también es complicada, y él lo está pagando. Pero tiene mucho potencial. Mi consejo es que salga cedido para jugar, ser titular, hacer goles y después volver al Real Madrid. Todavía tiene tiempo para intentar ir al Mundial. Hace un año todos decían que iría, y hoy prácticamente está fuera”, se lamentó el embajador de Betfair.

El ex futbolista se solidarizó con Endrick. “Da pena verle así, pero Endrick puede darle la vuelta. Es joven y tiene todo el talento para cambiar esta situación. Ahora mismo hay jugadores con más peso en el Real Madrid y el entrenador no va a quitar a un futbolista experimentado para ponerlo a él. Endrick tiene futuro, pero fichó por un club donde todos los puestos de ataque ya estaban ocupados. Y encima llegó Mbappé. Por eso no juega. Su situación es delicada”, zanjó Rivaldo.