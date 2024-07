Rivaldo critica con dureza a Endrick: "Estaba perdido..."

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y de la selección brasileña, ha criticado con dureza al combinado nacional de Dorival Junior y al jugador del Madrid, Endrick, tras su eliminación de la Copa América en cuartos de final frente a Uruguay en los penaltis. En unas declaraciones a Betfair, Rivaldo ha afirmado que los jugadores "deben asumir la responsabilidad y decir que fue una vergüenza”.

Críticas a Endrick y a Dorival

Rivaldo no entiende algunas de las decisiones de Dorival. Por ejemplo, la de quitar a veteranos y referentes como Rodrygo, Raphinha o Paquetá, y mantener a Endrick. “Algo no marcha bien cuando ves que el entrenador quita a veteranos que marcan la diferencia para intentar ganar en los últimos minutos del partido, y aun así, mantienes a un chico de 17 años como Endrick, que, con todo el respeto, va a ser un gran jugador… pero estaba perdido”, ha analizado.

“Endrick no podía jugar. Quería ganar, pero estaba perdido y no podía jugar. El partido fue durísimo, de mucho choque y alta tensión física", ha criticado Rivaldo sobre el papel de Endrick con la 'canarinha'.

El problema de Vinicius

Rivaldo cree que esta actuación en la Copa América podría afectar al Balón de Oro y la candidatura de Vinicius: “El cierre de la temporada lo pone la Copa América y la Eurocopa, pues puede afectar, claro. De hecho, estas competiciones hacen que la gente empiece a pensar ya en otros nombres y candidatos. Pero aun habiendo caído con Brasil, yo creo que merece este premio por todo lo que hizo esta temporada".

Sobre Neymar, Rivaldo considera que la selección del Brasil lo echó de menos y aunque tenga 35 años, es un jugador clave para el equipo. "A Neymar siempre se le echa de menos. Creo que su regreso la ‘Selecçao’ será mucho más fuerte", ha concluido.

La solución para Brasil

Rivaldo también ha pedido a Dorival que dé un paso al frente, sea valiente y tire más de jugadores que jueguen en las ligas locales de Brasil, y no tanto en el extranjero. “Tienes que llamar seis, siete… diez futbolistas que jueguen en Brasil. Como le pasó a Felipao en 2002, cuando ganamos el Mundial", afirmando que los jugadores de la liga local son claves en la selección.

Pese a estas críticas, el ex del Barça no cree que sea momento de destituir a Dorival con algún entrenador europeo de más nombre: “Cuando la gente habla de entrenadores extranjeros en la Selección Brasileña, solo lo veo como un tema para generar polémica y criticar a los entrenadores brasileños. Pero es que dejar un club y saltar a una selección es muy complicado", ha declarado Rivaldo, que no cree que peligre la clasificación de Brasil para el próximo Mundial.