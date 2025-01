El Manchester City, rival del Real Madrid en el play-off de la Champions League

Paradójico a su historial, el Real Madrid no está cosechando una buena Champions League. Su pobre inicio le costó la clasificación entre los ocho primeros a los octavos de final, y ahora pasará por una ronda previa que le dará acceso. En ella, jugará ante el Manchester City para acceder a la próxima ronda, después del sorteo del Play off de dieciseisavos celebrado este viernes en Nyon.

El sorteo de los play-offs de la UEFA Champions ya se ha llevado a cabo y los encuentros han quedado fijados para esta fase de la máxima competición continental. El Real Madrid de Ancelotti concluyó la liguilla en undécima posición con 15 puntos, tan solo uno de la clasificación directa. Lo que tiene marcado en su agenda ahora es el encuentro que deberá disputar ante el Manchester City si quiere estar en la siguiente ronda y evitar una caída dolorosa en una etapa muy precoz de la competición.

'Factor Bernabéu'

La ida se disputará en el Etihad Stadium (Manchester) el 11 o 12 de febrero, y la vuelta en el Santiago Bernabéu (Madrid) el 18 o 19 de febrero. El conjunto español contará con el factor campo para tratar de vencer al equipo de Pep Guardiola. Este encuentro no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se da en los últimos años. Será la cuarta temporada en la que se verán las caras en una eliminatoria europea.

Ambos, además, recientemente compartieron podio en el Balón de Oro con un sorpresivo desenlace en favor del Manchester City. El vencedor fue Rodri, aunque durante los meses previos a la ceremonia se daba por ganador a Vinicius. Finalmente, no fue así, y el español, ahora lesionado de gravedad a causa de una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El mediocentro no podrá disputar este choque ante los blancos, y de la misma forma que su ausencia fue el inicio de la zozobra del equipo de Pep, también será definitoria en este duelo. En el Real Madrid, Militao y Carvajal han sufrido lesiones de ligamento, además de Alaba.

Rodri Hernández cayó lesionado ante el Arsenal en Premier League / EFE

Una ronda más de castigo

Para llegar hasta aquí, el Real Madrid cosechó una victoria ante el Stuttgart por 3-1, aunque luego fue vencido por el Lille fuera de casa en la jornada 2. Posteriormente, logró una remontada de película ante el Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu, pero no fue más que un espejismo de un equipo que acumulaba serios problemas para desarrollar su juega. Tras la tercera jornada, llegaron los problemas serios: derrota ante el Milan en casa por 1-3 y ante el Liverpool en Anfield por 2-0. Dos encuentros que dinamitaron cualquier deseo madridista de alcanzar los ocho primeros puestos en la tabla. Pese a los tres triunfos finales (Atalanta, Salzburgo y Brest), la sentencia ya estaba servida.

Ancelotti, en rueda de prensa, ya evidenció que la obligación de disputar esta ronda extra en un ya condensado calendario de partidos es causa de no haber hecho los deberes cuando tocaba: "Queremos el mundo perfecto, pero no lo hay. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de clasificarnos entre los primeros ocho. Jugar un partido más o uno menos no cambia nada. Tenemos los recursos para superarlo", apuntó convencido.