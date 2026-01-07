Así es el Albacete, el rival del Real Madrid en la Copa del Rey

El Real Madrid ha conocido a su rival para los octavos de final de la Copa del Rey mientras se encuentra concentrado en Jeddah para la disputa de las semifinales de la Supercopa de España, en la que se medirá este jueves al Atlético de Madrid. Los blancos se verán las caras contra el Albacete, de Segunda División, en el torneo copero.

El partido, que tendrá lugar el martes 13, el miércoles 14 o el jueves 15 de enero, se celebrará en el campo del equipo de inferior categoría, en el Estadio Carlos Belmonte. El Real Madrid, al participar en la Supercopa, ha tenido el privilegio de emparejarse con un club de Segunda División, a diferencia de la mayoría de Primeras, que ya se cruzan entre ellos en esta ronda.

El Albacete, que viene de eliminar al San Fernando, al Leganés y al Celta, se encuentra en la decimoséptima posición en la categoría de plata del fútbol español. Los pupilos de Alberto González acumulan 23 puntos en 20 partidos, aunque su racha actual no invita al optimismo, pues los castellanomanchegos suman dos derrotas y un empate en los tres últimos encuentros.

Si por algo destaca la plantilla del 'Alba' es por la facilidad con la que marcan goles, puesto que han anotado 26 dianas, el séptimo equipo de LaLiga Hypermotion con más tantos a favor. Sus dos goleadores, Agus Medina y Antonio Puertas, suman seis goles cada uno, aunque su futbolista más ilustre es Jesús Vallejo, quien cumplirá su deseo de jugar contra su exequipo.

La gran laguna del Albacete es el aspecto defensivo. El 'Queso mecánico' es la escuadra con más dianas en contra de la competición, con 34, y ha encajado más de dos goles en ocho de los 20 partidos que han disputado hasta ahora en liga.

El mal recuerdo de la temporada pasada

El Real Madrid, que sufrió para derrotar al Talavera en los dieciseisavos de final, busca levantar el título que se le resistió el curso pasado, cuando cayeron en la prórroga de la final contra el Barça. Los blancos son el tercer club más laureado en la competición con 20 entorchados en sus vitrinas, aunque en los últimos diez años solo han podido conquistar una Copa del Rey, la del 2023 frente a Osasuna.

No obstante, antes del partido contra el Albacete, con el que no se ven las caras en choque oficial desde la temporada 2004-2005, los chicos de Xabi Alonso tienen por delante la posibilidad de alzar el primer trofeo con el tolosarra al frente, la Supercopa de España. Si el Real Madrid vence al Atlético, disputará la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre FC Barcelona y Athletic Club.