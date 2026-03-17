Bayern de Múnich o Atalanta, rival del Real Madrid en cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid cumplió con todos los pronósticos en la Champions League y formará parte de los ocho equipos clasificados a cuartos de final. Sin demasiados sobresaltos en el Etihad, los blancos hicieron buena la ventaja conseguida en el Santiago Bernabéu en el partido de ida para certificar su pase a la siguiente ronda.

Le duró poco el sueño de la remontada al Manchester City. A pesar de que se aventuraba una misión casi imposible después del 3-0 recibido en el partido de ida, un penalti señalado en los primeros minutos a favor del Real Madrid terminó de echar por tierra las esperanzas mancunianas. Bernardo Silva, que cometió la infracción, terminó siendo expulsado y la eliminatoria, como consecuencia, vista para sentencia.

Vinicius celebra su gol de penalti en Manchester / -

El Real Madrid puso el temple el resto del encuentro para certificar el pase a cuartos de final sin sufrir en exceso. Sin Kylian Mbappé ni Bellingham, el equipo blanco ha encontrado su mejor juego estas últimas semanas y centra ahora su atención en la siguiente ronda.

En cuartos de final, el Real Madrid se enfrentará a Bayern de Múnich o Atalanta. El sorteo realizado el pasado 27 de febrero estableció todos los emparejamientos desde octavos hasta la final en Budapest, con todos los posibles cruces de cada equipo una vez superasen cada ronda. En el caso del equipo blanco, el equipo de Álvaro Arbeloa se medirá presumiblemente al Bayern después del 1-6 endosado por los bávaros a los italianos en el encuentro de ida. Solamente una catástrofe improbable lo evitaría.

Los cuartos de final de la Champions League se disputarán en apenas dos semanas. Los partidos de ida el 7/8 de abril y los de vuelta el 14/15 de este mismo mes, a la espera de saber qué equipo jugará en cada día según dictamine la UEFA.