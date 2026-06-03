Riquelme: "Me gustaría que el Barça desapareciera"

Enrique Riquelme encara con fuerza la recta final del proceso electoral a la presidencia del Real Madrid. El candidato pasó por uno de los podcast de You Tube 'The Wild Project' presentado por el conocido Jordi Wild.

Riquelme atizó con dureza al FC Barcelona hasta el punto de desear borrarlo del mapa. "Yo quiero ver al Barcelona en Segunda. Me encantaría. No tendría ningún problema y me pondría contento. Y no es ninguna falta de respeto. También me gustaría que el Barcelona desapareciera. No tendría ningún problema". El candidato matizó posteriormente que "el Barcelona es historia del fútbol pero yo quiero que gane el Real Madrid, y únicamente el Madrid. Lo que hagan los demás...".

Su cruzada contra el Barça continuó al afirmar que Florentino Pérez echó una mano al club blaugrana "en todas las fiestas cuando estaban KO. Si yo hubiese estado, puedo asegurar que no solo no hubiese ayudado, sino que la mano no la hubiese tendido. Es una competencia sana, pero si habéis competido de una manera en la que habéis usado el dinero para pagar al vicepresidente de los árbitros...".

A partir de aquí continuó con su discurso un tanto reiterativo contra el que "con su compañía personal (Key Capital Partners) como otras nuevas que tiene, pues le factura todo al Madrid de manera directa e indirecta. Está metido en la Superliga porque es accionista de la compañía creadora de la misma (A22 Sports Management), también en la privatización que está haciendo por su lado. Lo que es la financiación del estadio con el tema de los conciertos con Sixth Street".

Su ataque a Florentino Pérez continuó al señalar que "a todos nos gustaría saber quién es Anas Laghrari (mano derecha de Florentino Pérez). No está en el organigrama de la estructura del club, pero toma todas las decisiones del club. Tiene poder total en el club. Se sienta con los bancos, con los fondos, dice lo que se hace, lo que se ficha, lo que no se ficha... Encima no tiene ninguna posición clara dentro del organigrama o ninguna, no tiene realmente ninguna".

Enrique Riquelme ha crecido mucho durante este proceso electoral. Y eso que todavía no ha desvelado todas las cartas que tiene para las elecciones al Real Madrid de este domingo.