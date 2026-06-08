Riquelme, la voz del madridismo que fiscalizará a Florentino hasta 2030

“Esto para nosotros no es el final, es el principio”, anunciaba Enrique Riquelme tras conocerse los resultados a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Fue una dulce derrota. Sus demandas calaron en el socio, sobre todo por el abandono al que le tiene sometido Florentino Pérez, que apenas repara en el área social por su forma personalista de conducir al club.

El club es de los socios

Riquelme dispuso de muy poco tiempo, apenas 15 días, para montar y presentar su candidatura. Pese a todo, ha hecho frente a su oponente con más de un tercio de los votos de los socios que no aprueban la gestión de Florentino. El empresario alicantino tiene voz para representar al madridismo inconforme y auditar el mandato personalista del presidente electo, que alargará su mandato cuatro años, hasta 2030.

El candidato perdedor puso sobre la mesa durante su campaña varias cuestiones que calaron en el socio madridista con derecho a voto. De ellas, siete calaron de manera especial para conseguir unos datos por encima de los esperados. El primero fue denunciar la falta de una dirección técnica. Los fichajes y los proyectos los hace Florentino Pérez en lugar de un equipo de profesionales. En su programa, Raúl González era el elegido para dirigir esa dirección deportiva.

Riquelme será la voz del madridismo en la gestión de Florentino Pérez / Imagen del CMS

Pero su principal batalla se centró en la defensa de los derechos del socio, que no cuenta para Florentino Pérez por mucho que repita que el Madrid es de sus socios. Se opone frontalmente a esa propuesta de vender el 5% del club y repartir participaciones entre los socios. “Vamos a seguir siendo la voz de quienes creen que el Real Madrid debe seguir siendo de sus socios”, decía tras perder las elecciones.

Trasparencia y Ciudad del socio

Entre sus propuestas defendió un cambio en la forma de gobernar el club, "con más transparencia, más democracia interna y más control sobre la gestión. Hay que devolver al socio al centro de las decisiones". Propuso reducir la cuota de socio un 50 % con condiciones especiales para jóvenes, jubilados y socios con dificultades, poner una lista de espera de abonos pública y transparente, y sortear 10.000 nuevos abonos.

Crisis económica

Su idea principal se centra en levantar una Ciudad del Socio en Valdebebas, para que puedan disfrutar de servicios como piscinas, pistas de pádel, tenis, restaurantes... que sean un centro social real, algo que no existe y que convierte al socio en un extraño. Para ello, propuso mejorar las instalaciones con la creación de un pabellón en condiciones para el baloncesto, de 15.000 espectadores o la ampliación del Alfredo di Stéfano.

Además, propuso la apertura del Bernabéu al fútbol femenino y al segundo equipo, y no solo para explotación de eventos que impiden a esos equipos jugar en el estadio. Por último, prometió que haría “una auditoría externa e imparcial”, haciéndose eco de que dos medios, ‘El Mundo’ y ‘El Economista’, llevaban “en su portada lo que nos imaginábamos: el club está en una gravísima crisis financiera".

“Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender. El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera. Hoy, en las portadas, los escándalos políticos comparten espacio con titulares que hablan de la deuda del Real Madrid, del desplome de su caja y de planes para vender el club por partes. No puede ser que se pretenda que los socios vivan engañados”, sentenciaba en una de sus comparecencias ante los medios.