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REAL MADRID

Riquelme, sobre Klopp: "Si salgo como presidente, estoy totalmente seguro de que será entrenador del Madrid"

El empresario alicantino cerró su campaña electoral tras sus últimos anuncios de fichajes

Riquelme: "Me hubiese gustado proponer muchos más temas sociales. Le pido por favor al socio que mañana vaya a votar"

Riquelme: "Me hubiese gustado proponer muchos más temas sociales. Le pido por favor al socio que mañana vaya a votar"

SPORT.es

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Toni Munar

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Enrique Riquelme cerró sus dos semanas de campaña electoral en el Green Patio de la calle Salamanca de Madrid. El empresario alicantino luchará con Florentino Pérez en las urnas tras una carrera electoral a contrarreloj. Eso sí, sus últimas promesas le terminaron estallando en la cara tras los desmentidos del agente de Klopp y el de Haaland.

El entrenador alemán era una de las grandes bazas electorales de Riquelme. El presidente de Cox prometió que si ganaba las elecciones iría con todo a por Klopp, pero rápidamente su agente salió a desmentir su posible llegada al Santiago Bernabéu.

A pesar de todo, Riquelme sigue convencido de que Klopp será entrenador del Real Madrid: "A partir del lunes vamos a intentar convencer a Jürgen Klopp para que sea entrenador del Real Madrid, de la mano de Raúl. Si salgo como presidente, estoy totalmente seguro de que lo será", dijo en sus últimas palabras ante la prensa antes de las elecciones. Además del entrenador, el alicantino siguió defendiendo que Rodri y Haaland están fichados si gana en las urnas: "Si soy presidente del Real Madrid, los nombres que he nombrado van a jugar en el Real Madrid".

La gran decepción personal de Riquelme fue no poder debatir con Florentino. El alicantino le propuso numerosas veces un debate al actual presidente, pero este lo rechazó una y otra vez: "Estoy cansado de desmentir cosas y de dedicarle tiempo a la candidatura de Florentino. Me hubiese gustado enfrentarme a un gran Florentino de años atrás y me he encontrado una candidatura sin ninguna propuesta social. Florentino estaba invitado hoy aquí. Esperaba un debate".

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Este domingo se decidirá quién presidirá el Real Madrid los siguientes cuatro años. Aunque todos dan muy favorito a Florentino y algunos han llegado a afirmar que Riquelme se presentaba para ganar notoriedad, el empresario tiene su objetivo muy claro: "¿Con qué resultado quedaría Enrique Riquelme satisfecho? Ganando las elecciones. Me he presentado ahora con una obligación ética y moral; me hubiese gustado presentarme en 2021. Mañana solo nos vale ganar".

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