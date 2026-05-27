Riquelme pone a Florentino en el punto de mira por Negreira: "No ha pasado nada y no va a pasar nada"

La puesta en escena de Enrique Riquelme en la mañana de hoy nos deja una conclusión inmediata en el entorno madridista: su candidatura ha arrancado con mucha más solidez de la que muchos esperaban. El empresario alicantino está sabiendo dominar los tiempos, conectar con el socio —el dueño del club— desde un discurso emocional y ha conseguido que la presentación de su proyecto no le dañe en ningún aspecto y además le sirva para seguir ganando fuerza. Pero detrás de las grandes propuestas sociales, de su 'ciudad del socio' y de la estética, como presume él mismo, "desde el respeto", apareció también algo menos evidente: la construcción de una línea muy concreta alrededor del caso Negreira.

Presentación de la Ciudad del Socio por parte de Enrique Riquelme / Fermín de la Calle

Porque aunque Riquelme evitó en todo momento el choque directo con Florentino Pérez o tan si quiera nombrarle, parte de las pocas apariciones públicas que lleva hasta ahora, están siendo atravesadas, aunque sea sutilmente, por una idea que empieza a perfilarse como uno de los ejes profundos de su campaña: la sensación de que el madridismo no se sintió institucionalmente representado durante lo que el llama "el mayor escándalo arbitral de la historia del fútbol español". Ahí es donde el alicantino cree que puede hurgar en la herida.

"ATACAN ANTES DE QUE LES ATAQUEN"

Si se fijan, no habla de confrontación interna. No señala al actual presidente. Ni siquiera utiliza el caso Negreira como arma explícita contra nadie. Lo envuelve siempre en conceptos más amplios: “defender al Real Madrid”, “proteger al socio”, “dar voz al madridismo”. Hasta que comenta que la actual directiva abrió un proceso judicial, casualmente, una vez el FC Barcelona se desentendió de la Superliga encabezada por Florentino Pérez.

Riquelme parece haber entendido desde el primer día que no puede discutirle a Florentino Pérez el terreno de la gestión económica, los títulos o la dimensión global alcanzada por el club; eso es algo innegable por cualquiera. Su manera de bucear cerca del tiburón es otra. Mucho más emocional y más perteneciente. Y ahí el caso Negreira emerge como una grieta sensible dentro del relato institucional construido por el actual presidente.

"BARÇA Y MADRID TIENEN QUE AYUDARSE"

Estas palabras salieron de la boca de Florentino Pérez, provocando un malestar entre los socios que nunca terminó de organizarse políticamente, pero sí permaneció instalado en buena parte de la conversación social madridista hasta que los fracasos deportivos han causado que todo salte por los aires.

Lona de Florentino Pérez en Madrid / 'Cadena COPE'

Riquelme detecta ahora ese espacio. Y lo hace sin necesidad de elevar el tono ni convertir su campaña en una oposición agresiva. En ocasiones, hasta él mismo asume que Florentino es el mejor presidente de la historia del club y ha hecho muchas cosas buenas que sirven como base de su proyecto.

Por eso el verdadero contenido político del acto quizá no estuvo en la rebaja de cuotas, en la Ciudad del Socio o en los nuevos abonos prometidos. Estuvo en algo menos visible pero potencialmente más poderoso: la construcción de un relato según el cual el madridismo estuvo más indignado que su propia directiva con el caso Negreira. El acto de este miércoles confirmó, además, que el empresario alicantino no quiere presentarse únicamente como una alternativa de gestión. Y que todo lo que hace lo hace para ganar. Aspira a proyectarse como alguien dispuesto a recuperar una idea más combativa y representativa del club que antiguamente sí se tenía.

Ahí aparece el verdadero desafío a Florentino Pérez: no en los resultados, sino en el plano emocional, con un argumento implícito que sugiere que el club ganó mucho, pero no siempre defendió con la misma intensidad a su propia afición. Esta tarde a las 19:00h podrá proyectar su candidatura no improvisada y que el socio elija entre la que más le guste o le convenga al futuro del club.